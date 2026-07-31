川普叫停五大湖防治亞洲鯉魚工程 伊州長怒批政治鬧劇

亞洲鯉魚對包括伊利諾州的五大湖區帶來生態以及安全威脅。(美聯社)

伊州 州長普立茲克(JB Pritzker)7月29日要求川普 政府立即撤銷對「布蘭登路跨流域工程」(Brandon Road Interbasin Project)的停工命令，並恢復位於朱麗葉(Joliet)附近、攸關阻止亞洲鯉魚入侵五大湖的重大防治工程。

該工程承包商7月24日收到美國陸軍工程兵團(U.S. Army Corps of Engineers)通知，表示該工程正在接受行政審查，要求暫停所有施工。威爾郡(Will County)官員指出，目前工地已進場約200萬元的建材，原訂本周結束前開始施工，9月進行鑽井工程，相關施工設備與辦公拖車也已就位。

普立茲克表示，伊州政府多年來主導推動該工程，以保護整個五大湖區域，但川普政府「一再設置障礙」，如今更在沒有說明原因的情況下要求全面停工。他指出，五大湖為超過4000萬人提供飲用水，並支撐約520億元的區域經濟，聯邦政府應履行承諾，不應將攸關環境與經濟安全的工程政治化。

「布蘭登路跨流域工」位於朱麗葉附近的德斯普蘭斯河(Des Plaines River)，總經費約11.5億元，被視為阻止亞洲鯉魚進入五大湖的重要防線。

專家警告，若亞洲鯉魚進入五大湖，可能破壞當地淡水生態系統，並威脅規模約200億元的漁業與休閒船業市場。目前亞洲鯉魚已經從密西西比河進入伊利諾河，伊州政府雇用的捕魚團隊至今已從水域移除超過7800萬磅的入侵魚種。

不過，該工程去年12月，工程曾因行政審查暫停。然而，美國陸軍工程兵團4月宣布，將負責該工程的管理單位從原本的岩島區(Rock Island District)轉交底特律區(Detroit District)，並由密西根官員主導相關工作。

該工程屢受阻擾，普立茲克批評相關舉措是「政治鬧劇」，並警告若聯邦政府違反既有協議，伊州可能採取法律行動。

陸軍助理部長泰爾(Adam Telle)則反控伊州是「不可靠的合作夥伴」，並指稱伊州拖欠付款及土地承諾。普立茲克否認相關指控。

伊州自然資源廳(IDNR)表示，最初是從承包商得知停工消息，之後多次試圖聯繫陸軍工程兵團底特律區辦公室。IDNR代理局長史諾(Renee Snow)28日確認停工命令，並致函要求立即召開會議，說明停工原因，並解決對工程成本、時程及合作關係造成的影響。

朱麗葉木匠工會第174分會(Local 174)主席佩里納三世(Gary G. Perinar III)表示，工程延誤不僅危及五大湖安全，也影響支持該計畫的當地勞工。

截至目前，美國陸軍工程兵團尚未回應外界詢問。