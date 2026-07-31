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芝加哥入籍公民人數 今年驟降逾8成

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)
新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)

美國公民入籍原本是許多移民旅程中最重要、最喜悅的時刻，但最新數據顯示，芝加哥地區今年新公民入籍人數出現大幅下降，自1月以來減少超過八成，正值美國即將迎來重要中期選舉之際，引發移民社群及法律界關注。

過去幾年，伊州北區聯邦法院(Northern District of Illinois)每周都會舉辦多場入籍儀式，甚至曾在瑞格利球場(Wrigley Field)舉行大型宣誓活動。

然而，根據ABC7芝加哥調查團隊分析伊州北區聯邦法院數據發現，2026年的新公民入籍儀式數量大幅下降，與近年相比明顯減少。數據顯示，2022年完成入籍的人數接近3.3萬人，而今年至今僅略低於3800人。

大芝加哥地區綠卡持有人申請入籍，目前平均約需等待一年左右，從提交N-400到完成宣誓約10至15個月。雖然芝加哥並非全美等待最久地區，但移民律師及社區組織指出，近年移民政策不確定性、申請成本增加、審查趨嚴等因素，可能讓部分符合資格的永久居民對是否立即提出入籍申請產生疑慮。

移民律師范努奇(Kathleen Vannucci)表示，看到相關數據時感到震驚。她說，入籍人數急劇下降，反映出美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)審理速度放緩，同時申請入籍的人數也有所減少。

她指出，與去年相比，政府完成處理的案件數量僅約為40%，造成更多案件積壓與不必要的延遲。「這會帶來不確定性，也讓社區產生恐懼。」范努奇說。

伊州北區聯邦法院首席法官肯德爾(Virginia Kendall)表示，她親眼看到審理延誤對申請人的影響。她說：「看到他們因為努力多年終於走到入籍這一步時所展現的自豪感，如果我們現在無法維持過去那樣的入籍數量，確實令人遺憾。」

范努奇表示，她有一些已取得合法永久居民身分、正在申請入籍的客戶，近來因不確定性增加，甚至開始擔心出國旅行。

她說，入籍審理速度下降可能影響許多移民參與美國公民生活的機會，尤其是希望在今年11月中期選舉前完成入籍、取得投票資格的人。「這會延遲這些人成為完整參與美國公民生活的一員。」范努奇表示，許多人很早就提出申請，希望案件能及時完成審理，如今這個願望可能無法實現。

芝加哥ABC第七新聞頻道報導，對於入籍審理速度下降的問題，美國公民及移民服務局拒絕接受採訪，但發言人卡勒(Zach Kahler)向媒體表示，拜登政府期間曾優先快速批准外國人的公民申請，而川普政府領導下的USCIS正在全國實施更嚴格的審查與背景查核程序。卡勒表示：「USCIS不會在入籍程序中走捷徑。」

移民律師則稱，審查加嚴與案件延宕可能使許多符合資格的永久居民等待更久，也可能影響他們參與未來選舉及公共事務的權利。

精華 FAQ

  • 根據法院數據，今年至今入籍人數僅略低於3800人，較2022年近3.3萬人大幅下降。移民律師指出，USCIS審理放慢、審查變嚴及政策不確定性，都讓申請與核准速度明顯下降。

  • 律師認為延誤會造成更多案件積壓與不必要的不確定性，甚至讓部分居民擔心出國旅行。法官也表示，許多人多年努力才走到入籍一步，若無法維持原有速度，確實令人遺憾。

  • 若宣誓時間延後，部分原本希望在11月中期選舉前取得公民身分、行使投票權的人，可能來不及完成程序。律師強調，這會延遲他們成為完整參與美國公民生活的一員。

芝加哥 移民 美國公民

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