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威州強力龍捲風毀屋襲車逾20分鐘 1.5萬戶停電幸無死亡

編譯周芳苑／即時報導
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威斯康辛州阿普爾頓遭龍捲風襲擊，一輛汽車被倒樹擊中。(美聯社)
威斯康辛州阿普爾頓遭龍捲風襲擊，一輛汽車被倒樹擊中。(美聯社)

威斯康辛州東北部許多社區27日下午遭強力龍捲風襲擊，持續20多分鐘、波及約12哩範圍，造成1.5萬戶停電、許多房屋及建築物嚴重受損，所幸目前無死亡報告。

據國家氣象局(National Weather Service)報告，龍捲風下午1點左右登陸福克斯城(Fox Cities)地區，包括阿普爾頓(Appleton)、梅納沙(Menasha)、尼納(Neenah)等城市；龍捲風最寬處將近1哩，摧毀房屋和商鋪、汽車被掀翻、刮倒成排電線。

梅納沙警察局長阿爾布雷希特(Matt Albrecht)28日在記者會上說，龍捲風襲擊發生在工作日，大家都在上班，而且時值中午，多數人在工作場所；推估這可能是無人員死亡報告的原因。

多人受傷並被送往醫院接受治療，人數與傷勢有待釐清。

威州州長艾佛斯(Tony Evers)宣布受災地區進入緊急狀態。

阿普爾頓市長伍德福德(Jake Woodford)表示，許多社區遭毀滅性打擊，一如同一區其他地方，電線纏繞在斷樹上，電力恢復緩慢並充滿風險。

PowerOutage.us 網站統計，截至28 日下午，溫尼貝戈郡(Winnebago)、奧塔加米郡(Outagamie)仍有 1萬4000多用戶斷電，較前一天少；電力恢復可能需要好幾天。

當局已為流離失所的居民開放避難所。

氣象局稱，這場龍捲風由大型風暴系統所引發，該系統橫掃五大湖區，積聚熱量和濕氣推波助瀾；正在評估損失。

初步數據顯示，這場龍捲風為EF3級，比氣象局27日估計的EF2級更強。氣象局氣象學家埃克伯格(Roy Eckberg)表示，威州東北部出現這種級別的龍捲風非常罕見，龍捲風向南移動而非向東或東北移動也不尋常。

梅納沙街角一家洗衣店、一家麵包店和一家小酒館龍捲風肆虐，當地居民聽到周圍劈裡啪啦的爆裂聲，救援人員從其中一棟建築物裡救出一人，尚不清楚是否倖存。還有汽車被掀翻、洗衣店瓦斯外洩。空拍影片顯示，梅納沙一些房屋屋頂被掀翻，有的房屋完全被掏空。

龍捲風侵襲前，天色突然變得如黑夜般漆黑，當局發布風暴預警，以便民眾安全撤離。

精華 FAQ

  • 龍捲風橫掃福克斯城地區，摧毀房屋與商鋪，汽車被掀翻，電線也成排倒下，並造成約1.5萬戶停電，許多社區受創嚴重。

  • 截至報導時間，官方尚未接獲死亡通報，但已有多人受傷送醫，實際受傷人數與傷勢程度仍待進一步釐清與統計。

  • 初步數據顯示它可能是EF3級，強於先前估計的EF2級。氣象學家指出，威州東北部出現這種等級相當罕見，且龍捲風向南移動也不尋常。

威斯康辛州 龍捲風

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