賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州一名華裔媳婦持刀連刺婆婆245刀奪命(示意圖)。(pexels)

台灣發生公公狂砍媳婦100多刀致死的兇殘殺人案，賓州 阿姆斯壯郡(Armstrong County)則傳出一名華裔 媳婦連刺婆婆200多刀的駭人血案。

賓州一名79歲婦人上月底在家中遭人持刀刺死，法醫在上周舉行的初步聽證會上證實，死者為79歲的羅莎琳德．庫珀(Rosalind Cooper)，全身遭刺245刀，死狀悽慘。涉嫌行凶的死者媳婦、37歲華裔女子張夢琪(Mengqi "Mona" Zhang，音譯)被控一級刑事殺人罪及兩項加重傷害罪，檢方還揭露一家人長年不睦的背景，全案已由法官裁定移送審判。

庭訊中，檢方傳喚死者丈夫史蒂夫．庫珀(Steven Cooper)、兒子暨張夢琪丈夫納撒尼爾．庫珀(Nathaniel Cooper)、華裔州警史蒂文．羅(Steven Law)、州警葛杜瑞克(Greg Duric)及驗屍官邁爾斯(Brian Myers)等人作證。

納撒尼爾表示，他與張夢琪結婚12年，案發當天下午原本相當平靜，直到他提及妹妹卡拉．隆恩(Kara D. Long)即將從佛州前來探望父母後，妻子情緒突然劇烈轉變，他描述：「她整個人完全變了(She just did a complete 180)。」他並透露，張夢琪與妹妹早在2017年因一場爭執反目，雙方甚至一路在社群媒體上互相攻擊，此後關係始終惡劣。

納撒尼爾作證指出，當天稍後，張夢琪離開住家，他原以為妻子只是外出散步，沒想到她卻駕駛家中的車子前往附近公婆住處。

不久後，張夢琪手持沾滿鮮血的刀返回家中，直接告訴丈夫：「我刺了你媽媽。」納撒尼爾立即衝往父母家查看，發現母親倒臥餐廳血泊中，隨即報警。警方表示，6月28日下午4時30分許接獲報案，趕赴吉爾平鎮(Gilpin)森恩利路(Schenley Road)一處住宅後，在餐廳內發現79歲婦人羅莎琳德．庫珀倒臥血泊，已當場死亡。

驗屍官邁爾斯表示，死者全身共有245處刀傷，頭皮、喉嚨、腹部、右腿、雙手及手腕均有嚴重刺傷，死因為大量失血。他形容死者遺體「幾乎遭到肢解(mutilated)」，現場四處都是血跡。

州警史蒂文．羅以中文協助偵訊張夢琪。根據庭上證詞，張夢琪承認與婆婆發生爭執，之後從屋內廚房拿起一把刀，朝婆婆手部及腹部揮砍、刺擊。

警方表示，攻擊先發生於住宅二樓，之後一路延伸至一樓，現場照片顯示，二樓臥室、走廊、樓梯及一樓客廳、餐廳均留有大量血跡。

警方指出，案發後張夢琪返回自宅，將凶刀清洗乾淨，更換並清洗衣物，同時以多條毛巾擦拭身體，再將毛巾一併清洗，試圖清除跡證。警方抵達後，她將自己反鎖屋內，拒絕配合，並對警員大喊不要進屋，否則將殺害執法人員。警方隨後封鎖現場，由賓州州警特勤隊接手處理。

直到隔天凌晨1時11分，張夢琪才走出住家投降，遭警方逮捕。

由於張夢琪遭拒絕保釋，聽證會結束後押返阿姆斯壯郡監獄候審。法院目前尚未排定審判日期。依美國法律，張夢琪雖遭刑事起訴，在法院判決有罪前，依法仍推定無罪。