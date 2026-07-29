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SNAP新規上路1年 伊州領糧食劵人數大減30萬

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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SNAP受惠者持EBT卡可在坊間超商或雜貨店購買食物。(美聯社)
SNAP受惠者持EBT卡可在坊間超商或雜貨店購買食物。(美聯社)

伊利諾州補充營養援助計畫(SNAP，俗稱糧食券)在聯邦新規實施一年後，受惠人數大幅下滑。根據伊州社福廳(Illinois Department of Human Services)最新統計，截至今年6月，全州SNAP受惠人數已降至約160萬人，較去年近190萬人減少約16%，創下2009年以來最低紀錄。

州政府估計，約有14.8萬人因聯邦擴大工作要求等資格限制而失去福利，雖低於原先預估的40萬人，但仍使伊州成為近年來受影響最明顯的州之一。

這項改革源自總統川普去年簽署生效的「H.R.1」法案。新法除了擴大SNAP工作要求，也將逐步提高各州分擔計畫成本，引發各州重新檢視資格審查機制。華府智庫「預算與政策優先中心」(Center on Budget and Policy Priorities)指出，全美SNAP參與人數正經歷數十年來最快速的下滑，速度甚至超過政府原先預期。

伊州目前仍領取SNAP福利者中，約97%屬於可豁免工作要求的族群，包括身心障礙者、健康因素無法工作者，以及需照顧13歲以下子女的家庭等，因此真正符合資格但遭取消福利的人數，相較部分州來得少。

不過，食物援助需求並未隨受惠人數下降而減少。芝加哥多家食物銀行表示，今年前來領取物資的人數持續增加，顯示不少家庭在失去SNAP後，只能轉向民間慈善資源。

西區West Garfield Park的Above and Beyond Food Pantry表示，今年求助人數較去年同期增加約11%。另一家非營利組織Nourishing Hope則表示，自去年宣布SNAP改革以來，線上食物訂購需求增加約130%至140%。

除了食物銀行壓力增加，社福機構也發現，不少符合豁免資格的民眾，因行政程序或文件不足而失去福利。芝加哥Association House社工指出，近幾個月來，工作人員投入大量時間協助身心障礙者重新申請SNAP、取得醫療證明及與州政府聯繫，部分民眾即使恢復資格，每月補助金額仍低於過去。

專家指出，SNAP長期是低收入家庭最重要的社會安全網之一。自1996年聯邦福利改革後，現金補助(TANF)人數持續下降，而SNAP逐漸成為主要援助計畫，2004年至2024年間，伊州每年均有超過100萬人接受糧食補助，疫情期間更一度突破200萬人。

然而，新法也將對各州財政帶來更大壓力。伊州政府估計，新制度每年將增加約8000萬元行政成本；若州府未能降低聯邦認定的SNAP給付錯誤率，自2029財政年度起，伊州每年還可能需額外負擔最高5.5億元的福利支出。

州政府表示，正透過改善資訊系統、增聘個案管理人員等方式降低錯誤率，但批評聯邦以錯誤率作為州政府分攤成本依據，將加重各州財政負擔，也可能使更多符合資格的低收入家庭因審查趨嚴而失去糧食援助。

精華 FAQ

  • 主要因聯邦H.R.1擴大工作要求與資格審查，州府估計約14.8萬人因此失去福利。雖低於原先預估，但仍使伊州成為受影響較明顯的州之一。

  • 因為不少家庭失去SNAP後轉向民間資源，導致食物銀行來客與線上訂購需求上升。像West Garfield Park的食物倉庫求助人數增11%，Nourishing Hope需求更暴增130%至140%。

  • 伊州預估每年需增加約8000萬元行政成本，若2030年前無法降低聯邦認定錯誤率，2029財政年度起還可能再負擔最高5.5億元福利支出，對州庫形成長期壓力。

伊州 SNAP 伊利諾州

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