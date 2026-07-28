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全美亞太裔州議員10年翻倍 伊州從1席增至9席

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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100多位來自全美各地的亞太裔州議員、民代出席了芝城歡迎會。(特派員黃惠玲／攝影...
100多位來自全美各地的亞太裔州議員、民代出席了芝城歡迎會。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州眾議員、亞裔立法核心小組(Asian American Legislative Caucus)共同主席馬靜儀，在一場歡迎亞裔議員、民代的活動中表示，她10年前當選伊州首位亞裔州議員至今，該州亞裔州議員人數大幅成長九倍，而全美亞太裔州議員也翻倍增加，人數從123人增至243人，且橫跨州數從23成長到41州。

全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures, NCSL)年度立法高峰會，27日至29日在芝加哥舉行。馬靜儀在峰會前於芝加哥接待來自全美各地的亞太裔州議員及與會代表時說，今年是她加入全國亞裔太平洋島裔州議員核心組織(National Asian Pacific American Caucus of State Legislators，NAPACEL)的第10年，也是她當選伊州首位亞裔州議員的第10年。

馬靜儀指出，10年前，全美僅有約123名亞太裔州議員，分布於約23個州；10年後，全美亞太裔州議員人數已增加至243人，遍及41個州。「這10年來，我們取得了重大進展。」馬靜儀說，從她成為首位當選伊州議會的亞裔，到如今亞裔立法核心小組已有9名成員，代表性明顯提升。

她表示，隨著亞太裔民選官員人數增加，亞太裔社群在影響政策及推動相關立法方面，也擁有更多力量。「我們因此能更有效、更專注地處理影響我們社區的議題，也能在政策決策過程中發出更大的聲音。」

馬靜儀也提到，NAPACEL提供全美亞太裔州議員交流的平台，讓不同州的立法者能深入了解共同面臨的問題，互相學習，並合作推動符合各地社區需求的法案。她表示，自己從這類聚會中獲益良多，因此希望在芝加哥能以最好的方式迎接來自全國各地的同僚，並邀請更多社區成員參與，共同展現亞太裔社群的力量。

馬靜儀也特別感謝所有支持此次活動的贊助單位，其中包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處，該處處長類延峰應邀致詞表示，今年適逢美國建國250周年及台灣總統直選30周年，台美共享安全、繁榮與民主價值，雙方關係持續深化。台灣去年已成為美國第四大貿易夥伴，台美在供應鏈、科技、教育及投資領域合作密切。

類延峰說，台灣將持續擴大對美投資，推動「台灣模式」科技園區，並協助建立更具韌性的供應鏈。目前已有24個美國州設立對台貿易辦事處。未來台美將持續合作發展人工智慧安全、數位基礎建設、無人機、關鍵礦物供應鏈及人才培育，共同維護區域穩定與繁榮。

類延峰致詞。(特派員黃惠玲／攝影)
類延峰致詞。(特派員黃惠玲／攝影)

馬靜儀(前右)致詞。(特派員黃惠玲／攝影)
馬靜儀(前右)致詞。(特派員黃惠玲／攝影)

明尼蘇達州苗族州眾議員李麗茲(Liz Lee，右)將該州眾議會通過的友台決議案(...
明尼蘇達州苗族州眾議員李麗茲(Liz Lee，右)將該州眾議會通過的友台決議案(A House Resolution)贈送給類延峰(左)。(特派員黃惠玲／攝影)

100多位來自全美各地的亞太裔州議員、民代出席了芝城歡迎會。(特派員黃惠玲／攝影...
100多位來自全美各地的亞太裔州議員、民代出席了芝城歡迎會。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥48區區長馬納-霍彭沃斯(Leni Manaa-Hoppenworth)、...
芝加哥48區區長馬納-霍彭沃斯(Leni Manaa-Hoppenworth)、伊州州眾議員馬靜儀、伊州84選區州眾議員候選人海德爾(Saba Haider)、伊州州參議員維利瓦拉姆(Ram Villivalam)出席了歡迎會。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 她表示，10年前全美僅約有123名亞太裔州議員，分布在約23個州；如今已增至243人、遍及41州，顯示亞太裔在州政治中的代表性快速提升。

  • 馬靜儀說，她當年是伊州首位亞裔州議員，如今亞裔立法核心小組已有9名成員，從1席擴增到9席，不僅人數增加，也代表政策影響力更強。

  • 類延峰指出，台美共享安全、繁榮與民主價值，未來將持續擴大投資，並在AI安全、數位基礎建設、無人機、關鍵礦物與人才培育等領域深化合作。

伊州 芝加哥 亞裔

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