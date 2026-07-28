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龍捲風著陸威州釀災情 暴風雨橫掃伊州 數十萬戶停電

特派員黃惠玲／即時報導
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威州阿普爾頓(Appleton)米勒電力公司( Miller Electric)...
威州阿普爾頓(Appleton)米勒電力公司( Miller Electric)遭強風吹翻。(路透)

一波強烈風暴27日橫掃伊利諾州及威斯康辛州，伴隨破壞性強風、豪雨及疑似龍捲風，造成房屋屋頂遭掀、樹木連根拔起、道路淹水及大規模停電。伊州芝加哥都會區超過31萬5000戶ComEd用戶停電，威州梅納沙(Menasha)及阿普爾頓(Appleton)則遭至少EF-2級龍捲風侵襲，多棟住宅嚴重毀損，所幸目前尚未傳出重大傷亡。

威斯康辛州傳出災情。美國國家氣象局(NWS)指出，一股至少EF-2級龍捲風27日中午侵襲梅納沙及阿普爾頓，並發布「特別危險情況」(Particularly Dangerous Situation)龍捲風警報。初步調查顯示，龍捲風持續約20分鐘，沿途掀翻屋頂、摧毀住宅、吹倒電線桿及大量樹木，之後越過溫尼貝戈湖(Lake Winnebago)並逐漸消散。

當地警方呼籲居民留在室內，避免靠近倒塌電線及封閉路段，以利救難人員搜尋受困民眾並評估災情。受風暴影響，威州溫尼貝戈郡(Winnebago County)、卡盧梅特郡(Calumet County)及奧塔加米郡(Outagamie County)共有逾3萬3000戶停電，部分道路因倒樹及電線阻斷而無法通行。

國家氣象局表示，將持續進行災損調查，以確認龍捲風數量及最終強度。

伊州受災最嚴重地區之一為芝加哥南郊蘭辛市(Lansing)。強風吹垮多棟住宅屋頂，吹倒大量樹木，部分車輛遭吹移或遭倒樹砸毀，至少十多戶住宅受損。

當地居民西德基(Deniz Sidkey)表示，他返家不久便聽見屋外大樹斷裂聲，接著窗戶被強風吹破，屋內橫梁掉落擊中手臂，整棟房屋幾乎全毀。他受困屋內時，妻子立即向鄰居求援，多位鄰居趕來協助將他救出。協助救援的居民弗利薩爾-里維拉(Tiffany Fliszar-Rivera)表示，住在蘭辛30年，從未見過如此嚴重的暴風雨。

風暴同時造成芝加哥地區交通大亂。受豪雨及強風影響，芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)超過200架次航班取消，中途國際機場(Midway Airport)也有航班取消及延誤；芝加哥捷運(CTA)黃線及紫線一度因軌道遭雜物阻塞而停駛，湖岸大道等多處道路出現積水，影響交通。

此外，奧蘭德公園(Orland Park)等郊區也傳出大量樹木倒塌及電線掉落。大都會水資源回收區(Metropolitan Water Reclamation District)表示，連日豪雨使「深隧道」(Deep Tunnel)防洪系統兩座主要蓄洪水庫水位再度快速上升，呼籲居民暫時節約用水，以減輕污水系統負荷並降低淹水風險。

威州梅納沙(Menasha)校車停車場遭龍捲風著陸釀災情。(路透)
威州梅納沙(Menasha)校車停車場遭龍捲風著陸釀災情。(路透)

27日下午暴風雨橫掃芝加哥前烏雲密布。(特派員黃惠玲／攝影)
27日下午暴風雨橫掃芝加哥前烏雲密布。(特派員黃惠玲／攝影)

威州梅納沙(Menasha)災情慘重。(路透)
威州梅納沙(Menasha)災情慘重。(路透)

威州阿普爾頓(Appleton)大樹倒下壓在一輛巴士上。(路透)
威州阿普爾頓(Appleton)大樹倒下壓在一輛巴士上。(路透)

龍捲風27日在威州梅納沙(Menasha)鎮著陸釀災情。(路透)
龍捲風27日在威州梅納沙(Menasha)鎮著陸釀災情。(路透)

威州梅納沙街道在龍捲風著陸後情形。(路透)
威州梅納沙街道在龍捲風著陸後情形。(路透)

精華 FAQ

  • 風暴帶來破壞性強風、豪雨與疑似龍捲風，造成屋頂掀飛、樹木倒塌、道路淹水與停電。威州多地住宅受損，伊州芝加哥南郊也有房屋與車輛受災。

  • 梅納沙與阿普爾頓遭至少EF-2級龍捲風侵襲，風暴約持續20分鐘，沿途摧毀住宅、吹倒電線桿與大量樹木，並一度發布特別危險情況警報。

  • 芝加哥歐海爾機場有超過200架次航班取消，中途機場也出現取消與延誤；CTA黃線與紫線曾因雜物停駛，部分道路積水，深隧道系統也面臨蓄洪壓力。

伊州 龍捲風 威斯康辛州

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