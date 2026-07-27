伊州無證生享州內學費優惠 聯邦法官裁定違憲

伊州長一直大力推動向無證移民提供州內大學生學費優惠。(州長官方臉書)

伊利諾州 州長普立茲克推動的無證移民高等教育福利政策，遭遇重大司法挫敗。伊州 南區聯邦地方法院法官麥格林(Stephen McGlynn)最新裁決指出，伊州向無證移民提供州內學費、州政府助學金及獎學金的相關法律違反聯邦法，宣布有關法規「違憲且無效」，並永久禁止州政府繼續執行。不過，法官將此命令暫緩14天生效，讓伊州有時間向上級法院提出上訴。

麥格林是由總統川普任命的聯邦法官。他支持美國司法部提出的訴訟，認定伊州向非法移民 提供州內學費優惠及州政府財務援助，卻未將相同待遇提供給其他州居民的美國公民，違反聯邦法律規定。

遭裁定無效的法案包括允許符合資格學生申請州內學費優惠的相關規定、「RISE Act」(Retaining Illinois Students and Equity Act)，以及設立獎學金與教育援助機制的「伊州夢想法案」(Illinois DREAM Act)。

美國聯邦檢察官魏因霍夫特(Steven Weinhoeft)表示，伊州利用納稅人的資金鼓勵非法移民，並讓無證移民享有比其他州美國公民更優惠的待遇，明顯違反聯邦法律。他指出，法院這項裁決將阻止州政府把無證移民置於美國公民之前。

司法部於2025年9月對伊州及數所高等院校提起訴訟，主張伊州提供無證移民州內學費及州政府助學金，但未同樣開放給所有外州美國公民，因此違反聯邦法。法院此次准許聯邦政府提出的簡易判決(summary judgment)，並駁回伊州要求撤銷案件的聲請。

共和黨籍伊州國會眾議員米勒(Mary Miller)對裁決表示歡迎，並在社群平台X發文指出，這是伊州納稅人及美國學生的勝利，批評州長普立茲克優先照顧無證居留者，而忽視美國公民的權益。

這也是川普政府近期推動限制各州向無證移民提供教育福利的最新成果。司法部表示，這是全國挑戰各州無證移民教育福利政策的一部分，目前除伊州外，科羅拉多州、加州、明尼蘇達州、馬里蘭州、麻州、紐澤西州、堪薩斯州、羅德島州及維吉尼亞州等也面臨類似訴訟；德州、內布拉斯加州、奧克拉荷馬州及肯塔基州則已取得勝訴或和解，其中內布拉斯加州已同意取消無證移民州內學費優惠。

司法部副部長伍德沃德(Stanley Woodward)表示，國會近30年來已明確規定，各州不得向無證移民提供未同樣開放給全體美國公民的教育福利，司法部將持續透過訴訟落實川普政府政策，確保無證移民不再享有優於美國公民的待遇。