我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨家／維州駕照弊案延燒 CDL限期重考否則停照 華人司機反彈

Meta路州數據中心成功達標 秘密交涉可做其他計畫模板

伊州無證生享州內學費優惠 聯邦法官裁定違憲

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州長一直大力推動向無證移民提供州內大學生學費優惠。(州長官方臉書)
伊州長一直大力推動向無證移民提供州內大學生學費優惠。(州長官方臉書)

伊利諾州州長普立茲克推動的無證移民高等教育福利政策，遭遇重大司法挫敗。伊州南區聯邦地方法院法官麥格林(Stephen McGlynn)最新裁決指出，伊州向無證移民提供州內學費、州政府助學金及獎學金的相關法律違反聯邦法，宣布有關法規「違憲且無效」，並永久禁止州政府繼續執行。不過，法官將此命令暫緩14天生效，讓伊州有時間向上級法院提出上訴。

麥格林是由總統川普任命的聯邦法官。他支持美國司法部提出的訴訟，認定伊州向非法移民提供州內學費優惠及州政府財務援助，卻未將相同待遇提供給其他州居民的美國公民，違反聯邦法律規定。

遭裁定無效的法案包括允許符合資格學生申請州內學費優惠的相關規定、「RISE Act」(Retaining Illinois Students and Equity Act)，以及設立獎學金與教育援助機制的「伊州夢想法案」(Illinois DREAM Act)。

美國聯邦檢察官魏因霍夫特(Steven Weinhoeft)表示，伊州利用納稅人的資金鼓勵非法移民，並讓無證移民享有比其他州美國公民更優惠的待遇，明顯違反聯邦法律。他指出，法院這項裁決將阻止州政府把無證移民置於美國公民之前。

司法部於2025年9月對伊州及數所高等院校提起訴訟，主張伊州提供無證移民州內學費及州政府助學金，但未同樣開放給所有外州美國公民，因此違反聯邦法。法院此次准許聯邦政府提出的簡易判決(summary judgment)，並駁回伊州要求撤銷案件的聲請。

共和黨籍伊州國會眾議員米勒(Mary Miller)對裁決表示歡迎，並在社群平台X發文指出，這是伊州納稅人及美國學生的勝利，批評州長普立茲克優先照顧無證居留者，而忽視美國公民的權益。

這也是川普政府近期推動限制各州向無證移民提供教育福利的最新成果。司法部表示，這是全國挑戰各州無證移民教育福利政策的一部分，目前除伊州外，科羅拉多州、加州、明尼蘇達州、馬里蘭州、麻州、紐澤西州、堪薩斯州、羅德島州及維吉尼亞州等也面臨類似訴訟；德州、內布拉斯加州、奧克拉荷馬州及肯塔基州則已取得勝訴或和解，其中內布拉斯加州已同意取消無證移民州內學費優惠。

司法部副部長伍德沃德(Stanley Woodward)表示，國會近30年來已明確規定，各州不得向無證移民提供未同樣開放給全體美國公民的教育福利，司法部將持續透過訴訟落實川普政府政策，確保無證移民不再享有優於美國公民的待遇。

精華 FAQ

  • 法院認定伊州向無證移民提供州內學費、州政府助學金與獎學金，卻未同樣開放給其他州美國公民，違反聯邦法，因此相關制度被判無效。

  • 包含允許符合資格學生申請州內學費優惠的規定、RISE Act，以及設立獎學金與教育援助機制的伊州 DREAM Act，皆被裁定違憲且無效。

  • 法官暫緩14天生效，讓伊州可上訴；司法部也將此案視為全國行動的一環，持續在多州挑戰無證移民教育福利政策。

伊州 非法移民 伊利諾州

上一則

長途通勤… 芝華人聚居地瑞柏家長 心力交瘁冠伊州

下一則

維州駕照弊案延燒 CDL限期重考否則停照 華人司機反彈

延伸閱讀

全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重

全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重
無證客涉酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照

無證客涉酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照
川普限制通訊投票行政命令 聯邦上訴法院裁定無效

川普限制通訊投票行政命令 聯邦上訴法院裁定無效
全美首例 伊州強制AI實驗室通過第三方審計

全美首例 伊州強制AI實驗室通過第三方審計

熱門新聞

猶他州朗恩一家五口遇到山洪暴發不幸罹難，左一是未同行的女兒。(取自GoFundMe網站)

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

2026-07-20 19:42
奧爾蒂斯-維特(Brandon Ortiz-Vite，中)因涉嫌謀殺女友，在2024年11月初於密西根州出席庭審。(美聯社)

無證客殺女友入獄 反告川普毀謗求償7500萬還要求入籍

2026-07-22 10:31
芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)

17年前缺席庭審遭遣返令 芝女婚姻綠卡面談時被捕

2026-07-21 09:02
范德堡大學舊金山校區。（范德堡大學官網）

黃仁勳夫婦捐7500萬元給舊金山范德堡大學 設旗艦學院

2026-07-21 15:21
西雅圖美食節發生槍擊事件，造成多人傷亡。（路透）

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

2026-07-26 23:43
伊州州務卿詹雅斯否認曾核發駕照給涉嫌酒駕撞死兩名年輕女子的無證移民。(州務卿官方臉書)

無證客酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照

2026-07-21 09:14

超人氣

更多 >
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩
43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關
美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實
迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP