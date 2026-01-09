賓州爆駭人盜墓 警搜出百具人類頭骨、殘肢

賓州摩利亞山墓園(Mount Moriah Cemetery)。(美聯社)

有人在費城 郊區一處廢棄墓地附近的一輛汽車後座中，發現了骨頭和頭骨，警方因此追查到了一個堆滿了人體殘肢的地下室；當局聲稱，囤積這些殘肢骨頭的是34歲強納森．克里斯特．格拉赫(Jonathan Christ Gerlach)，目前被指控竊盜了約100具人體遺骸。

警方指出，6日晚間的逮捕行動，為長達數個月的摩利亞山墓園(Mount Moriah Cemetery)闖入事件調查，畫下句點；摩利亞山墓園自2025年11月初以來，有至少26座陵墓和墓穴遭人強行破壞。

調查人員在搜查了格拉赫(Jonathan Christ Gerlach)位於埃夫拉塔(Ephrata)的住家和倉儲後，上報發現了100多個人類頭骨、長骨、木乃伊化的手腳、兩副腐爛的軀幹和其他骨骼物品。

德拉瓦郡(Delaware County)地方檢察官勞斯(Tanner Rouse)表示：「它們的狀況各不相同；有些被吊了起來，有些被拼湊起來，有些則只是擺在架子上的頭骨。」

當局聲稱，大部分的骨骸都被放置在地下室，同時還找到一些據信是從墓中盜出來的珠寶，其中一件甚至還連著一個心律調節器(pacemaker)。

警方表示，格拉赫主要瞄準這座建於1855年墓園中的陵墓和地下墓穴；根據負責維護這座位於耶頓(Yeadon)、佔地160英畝墓園的「摩利亞山墓園之友」(Friends of Mount Moriah Cemetery)組織，這座墓園是國內最大的廢棄墓地，約有15萬個墓穴。

負責調查這起竊盜案的調查員，是在查看了格拉赫的車牌號碼之後發現，案發期間他曾多次出現在耶頓附近；警方指出，這些竊盜案主要針對葬著較古老遺骸的密封墓穴和陵墓，透過砸開墓穴或破壞石砌結構來竊取其中遺骸。

根據警方，格拉赫是在拿著撬棍和一袋粗麻布往車走去時遭警方逮捕的，警方在袋中發現了兩名木乃伊化幼童遺骸、三個頭骨和其他骨骼。