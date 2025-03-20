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經營高檔應召站4年賺500萬 麻州亞裔女判關4年

特派員黃惠玲／即時報導
麻州韓裔女子李含在大波士頓地區和華府郊區公寓大樓內經營高檔應召站，其中一處據點位於麻州沃特敦公寓大樓。(美聯)
麻州韓裔女子李含在大波士頓地區和華府郊區公寓大樓內經營高檔應召站，其中一處據點位於麻州沃特敦公寓大樓。(美聯)

麻州一名韓裔女子李含(Han Lee，42歲，音譯)涉及經營高利潤的業務，並招募全國各地女性到麻州和維吉尼亞州出賣身體案，19日由麻州法院法官宣布判處四年徒刑。根據法庭紀錄，李含的應召站提供近1萬次商業性行為，她因此在四年間賺進超過500萬元。

麻州法官科比克(Julia Kobick)表示，「此案不是無受害者的犯罪。」根據檢方指控，李含與李俊明(Junmyung Lee，音譯)、詹姆斯·李(James Lee)等三人去年被起訴，罪名包括共謀誘使、引誘和脅迫一人或多人跨州或跨國從事賣淫活動，以及洗錢。

根據法庭文件，該運作每年產生數百萬元的收入，客戶每小時支付數百元購買服務。

李含去年9月27日在法庭承認串謀勸說、引誘亞裔為主的婦女到麻州和維州賣淫和洗錢。李俊明也已認罪，預計下個月宣判。來自加州托倫斯的詹姆斯·李被控為該運作租用公寓，上月對參與該計畫以及欺詐性獲得近60萬元的疫情救濟金認罪，刑期將在下個月公布。

根據法庭紀錄，估計李含的妓院提供近1萬次商業性行為，使她在四年多的時間裡賺了超過500萬元。

李含的聯邦公設辯護人勞德(Scott Lauer)請求寬大處理，稱李含在韓國貧困環境長大，父親酗酒且有虐待行為，到美國後，她在加州、拉斯維加斯和紐約成為性工作者，之後定居麻州並繼續從事該行業。

有次她工作的妓院遭到突襲，李含從中看到發展妓院的機會。辯方辯稱，沒有任何性工作者被迫從事這項工作，她們保留了高達70%的收入。她的客戶都經過審查以減少危險，她也沒有扣留這些女性的旅行文件。

勞德稱，雖然涉及賣淫的案件通常會出現對女性施加某種程度的強迫或脅迫，但本案並非如此。李含本人曾是性工作者，與那些以犧牲工作者利益致富的皮條客(或老鴇)有本質區別。

助理檢察官魏恩斯坦(Lindsey Weinstein)表示，李含確實沒有虐待她的工人，但這並不能改變她將她們招募到陌生城市長時間出賣身體、幾乎不離開公寓的事實。

穿著橘色囚衣的李含，通過翻譯向法庭道歉，表示她只是想支持這些女性，其中一些人逃離家庭暴力或缺乏教育。她說，「我聽了她們的故事，並試圖幫助她們。」

當局表示，麻州和北維州的賣淫網絡，客戶包括政客、公司高管、軍官、律師、教授和其他有廣泛人脈者。近30名涉嫌買春人士，本月陸續在劍橋出庭。

檢方表示，在妓院工作的女性未被識別或提出刑事起訴，則視為受害者。

檢方指控，該賣淫網絡使用網站虛假宣傳提供攝影裸體模特，並在麻州的水城(Watertown)、劍橋，以及維州的泰森斯和費爾法克斯租用高檔公寓作為妓院。

麻州 維州 加州

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