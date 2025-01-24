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美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

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美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

記者張聲肇／即時報導
聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害邊境巡警梅蘭德的21歲華盛頓州女子楊卜拉特已被逮捕。(取自聯邦調查局官網)
聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害邊境巡警梅蘭德的21歲華盛頓州女子楊卜拉特已被逮捕。(取自聯邦調查局官網)

佛蒙特州加拿大邊界邊境巡邏隊員遭槍殺案，兇嫌已經落網。聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害44歲巡警梅蘭德(David Maland)的21歲華盛頓州女子楊卜拉特(Teresa Youngblut)已遭逮捕。

楊卜拉特和她的德國友人包霍爾特(Felix Baukholt)20日在考文垂鎮91號州際公路上被巡警攔下檢查時，一下車便對梅蘭德等警員開槍，包霍爾特正要拔槍攻擊時被警員擊斃，楊卜拉特則被擊傷送醫。

警方懷疑包霍爾特的簽證已經過期，跟蹤監視這對男女的行動好幾天後，才攔下檢查。梅蘭德中彈後，多名員警開槍還擊，調查人員還不確定是誰擊中包霍爾特。

聯邦檢察官爵斯徹(Michael Drescher)說，本案「顯示執法單位的幹員為了保衛國家與社區安全，經常冒著生命危險執法。」「我們要善盡檢察官職責，彰顯司法正義，來表達我們對執法人員的崇敬，以及對邊境巡邏隊員梅蘭德的懷念。」

44歲的邊境巡羅隊員梅蘭德20日在佛蒙特州靠近加拿大邊界處盤查一對可疑男女時，遭...
44歲的邊境巡羅隊員梅蘭德20日在佛蒙特州靠近加拿大邊界處盤查一對可疑男女時，遭對方開槍殺害。(美聯社)

警方接獲旅館員工密報，說這兩位住客不但攜槍，還全身披掛特戰人員裝備，令人不安。警方14日開始「定時監視」，調查人員一度前去詢問兩人，兩人只說想在當地買房，不願多作回答。

雙方駁火前兩個小時，調查人員看到包霍爾特從新港(Newport)鎮一家沃爾瑪超市走出來，買了兩包鋁箔紙，坐在副駕駛座上，把某項物品包裹住。槍戰後，警察從車裡發現，錫箔紙包著手機，車上還有軍用頭盔、夜視鏡、呼吸器和子彈，一堆靶場用的靶紙，有些已經使用過，有彈痕。

警方也從車裡找到雙向對講機、十幾個「電子裝備」、好幾個州的旅行與住宿資料和日記本。

美聯社連絡上楊卜拉特在華盛頓州的祖父，但對方不願談論孫女的事。她在西雅圖的家沒人應門，鄰居也不願置評。

梅蘭德家人對各界的悼唁與關懷表達謝忱。

邊境 佛蒙特州

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