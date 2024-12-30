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除夕賞極光北部多州都有機會 把握這些最佳時段

編譯廖振堯／即時報導
2024年最後一天，美國北部多州可能看見極光。(歐新社資料照片)
2024年最後一天，美國北部多州可能看見極光。(歐新社資料照片)

國家海洋及大氣管理局(NOAA)的太空天氣預報中心(SWPC)31日發布了地磁暴預警，可能會導致衛星和導航系統失靈、電網和管線出現電流問題；同時這也是美國北半部民眾能在除夕夜觀賞極光的最佳機會。

SWPC預報，29日太陽表面發生日冕物質拋射(coronal mass ejection，CME)，引起一場即將到來的太陽風暴，這也會帶來美麗的極光。SWPC稱G3級地磁暴「不頻繁出現但也並非罕見」，極光可能在北部許多州都能見到。

SWPC預計30日晚上開始，阿拉斯加州最有可能看到極光，其他可能一睹美景的州包括華盛頓州、愛達荷州、蒙大拿州、北達科他州、南達科他州、明尼蘇達州、密西根州、威斯康辛州。截至30日，紐約州、俄勒岡州、懷俄明州、內布拉斯加州、愛荷華州、伊利諾州、佛蒙特州、新罕布夏州、緬因州都在極光的預期視線範圍內。

NOAA建議民眾必須遠離城市光害才能更清楚地觀賞極光；若是天氣明亮且天氣條件合適，並不需要在極光正下方就能看到。雖然這次極光活躍的時間是白天，觀看極光的最佳時間通常是當地時間午夜後一、兩個小時內。滿月也會降低極光亮度，不過下次滿月要到1月13日才會出現。

NOAA預測最佳觀賞時間是30日晚上10時到31日上午10時，另個時段是31日下午4時至1月1日晚上10時(皆為美東時間)。

美國太空總署(NASA)報告稱由於太陽活動頻繁，今年極光的能見度為500年來的峰值，太陽在10月也達到太陽活動極大期。NOAA今年5月發布了罕見的嚴重地磁暴警報，是20多年來最強地磁暴，在整個北半球都產生了極光。10月一場強大的太陽風暴讓意想不到的地方也看得到極光，包括德國、英國、新英格蘭和紐約市。

NOAA的太空天氣預報中心(Space Weather Prediction Center)網站或極光預報應用程式，都會提供即時更新的資訊。

2024年最後一天，美國北部多州可能看見極光。(路透資料照片)
2024年最後一天，美國北部多州可能看見極光。(路透資料照片)

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