芝25區前區長貪腐案作證 稱中國商人給裝滿現金手提箱

芝加哥25區前區長蘇禮仕25日出庭作證麥德根貪腐案。(本報檔案照片)

芝加哥25區前區長蘇禮仕(Danny Solis，75歲)25日在聯邦法庭以污點證人身分，為前伊州州眾議會議長麥德根(Michael J. Madigan，82歲)貪腐案作證，任職期間與芝城華埠 來往密切的蘇禮仕，承認他曾替華商向麥德根關說華埠開發案，還跟一名(華人)女子有染，透過該女他在中國認識了一名對投資 移民項目有興趣的華商，對方直接在酒店給他裝滿總值一萬美元人民幣(Chinese money)的手提箱。

經過長達十年的深入調查，麥德根貪腐案日前終於開庭審理，而備受外界矚目的關鍵證人蘇禮仕25日出庭。蘇禮仕所以從貪腐嫌疑人搖身變成FBI污點證人，與芝城華商黃思亦有關。

黃思亦為華埠知名地產商，他涉嫌向銀行說謊且詐騙華裔購屋者大筆定金，導致銀行、購屋者損失近300萬元，2014年黃思亦就知道FBI已經盯住其詐騙行為，為使自己有減刑機會，主動表示願意擔任汙點證人，協助調查蘇禮仕的種種可能犯罪事實。

2014年8月戴著監聽器材的黃思亦由蘇禮仕牽線與麥德根碰面，當時蘇禮仕告訴黃，雇用麥德根的律所作為開發案代表律師，「所有需求都可以獲得滿足」，這些錄音後來成為聯邦調查蘇禮仕與麥德根涉嫌貪腐的證據之一。

擔任25區區長長達23年的蘇禮仕，與華社來往頻繁，幾乎每個華埠或華社組織的活動，都可以看到蘇禮仕的身影，後來他在貪腐案爆出前，於2019年宣布不再競選連任。

蘇禮仕25日在法庭上向陪審團表示，他的房子在2008年因為經濟大蕭條而遭到法拍，之後妻子發現他跟一名到亞洲旅行時認識的女子有染後跟他分居，經濟拮据的他，也因此在支付妻子及子女房租、生活費同時，也得為女友支付房租，財務壓力龐大。

蘇禮仕說，後來跟女友到中國時，幫他聯繫了一名中國商人，該商人對蘇禮仕、蘇的心腹海恩斯(Brian Hynes)、蘇的妹妹多以爾(Solis Doyle)參與的投資移民EB-5項目感到興趣。

蘇禮仕接著在法庭上說，該名中國商人在他下榻的中國酒店床上放了一只手提箱，裡面裝滿了總值一萬美元的「人民幣」，蘇禮仕說，與他有染的女友拿走這些錢，回到芝加哥後用這筆錢裝修了居住的公寓。