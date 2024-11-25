我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區威利點足球場新效果圖出爐 預計2027完工

花旗球場周邊賭場建案 將等待區長表態

6天5起 芝華埠長者遭連續毆打搶劫

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
其中一名涉嫌在華埠攻擊長者的男性嫌犯。(華埠治安互助隊)
其中一名涉嫌在華埠攻擊長者的男性嫌犯。(華埠治安互助隊)

芝加哥警局發出警訊指稱，過去不到一周時間內，在華埠連續發生五起以耆老為目標的搶劫案件，至少三名嫌犯毆打、推撞、持刀威脅、噴辣椒噴霧63歲到80歲的長者，之後洗劫受害者身上財物。警方呼籲民眾提高警覺，並踴躍提供相關線索協助警方調查。 。

第九警分局發出的警訊顯示，11月15日至11月20日間，在華埠主要街道亞珠街、普林斯頓、永活街附近，發生五起搶劫案，受害者均為長者，歹徒作案地點都在老人公寓附近，案發時間、地點如下：

-15日晚間6時15分，亞珠街夾普林斯頓街附近

- 17日早上7時左右，亞珠街夾普林斯頓街附近

- 17日上午9時左右，23街夾史都華街(Stewart St.)

- 19日下午5時15分，23街夾普林斯頓街附近

- 20日下午5時30分，22小街夾永活街附近

警方表示，至少有三名嫌犯涉嫌毆打搶劫長者，其中一名嫌犯為非裔或西語裔男性，年齡在30歲至60歲之間，身高5呎8吋到至6呎，體重180至200磅間，短髮，作案時身穿黑色夾克、黑色連帽衫、黑色或深藍色褲子。

另一名嫌犯為非裔女性，40歲至50歲之間，體重約120至150磅，作案時身穿黑色褲子，白色夾克。第三名嫌犯為白人婦女，年齡在40到50歲間，體重120磅到150磅間，穿著黑色長褲、白色夾克。

華埠治安互助隊也發出社區通告，指圍攻搶劫長者的一名嫌犯為非裔，年齡較大，留著山羊鬍，穿連帽衫，作案時手持刀械。有人目擊該嫌犯曾騎著Divvy共享單車在華埠出現。

芝加哥第11區區長李惠華表示，警方已加強華埠地區的巡邏警力，但華埠仍不時傳出治安案件，尤其頻繁出現針對長者的攻擊、搶劫，讓人深感氣憤與憂心，她呼籲社區務必提高警戒，並提醒住在案發地點附近住戶、商家，協助查看監視攝影機，踴躍向警方提供線索，警方調查專線(312)747-8384。

年底幾個大節日陸續到來，芝警也再度提醒社區民眾隨時留意周遭情況，看到可疑人事物立即報案，如遇治安事件，盡量記住嫌犯特徵，此外，絕對不要嘗試追趕嫌犯。

華埠 非裔 芝加哥

上一則

歡慶感恩節最佳去處 亞城全美第2 聖地牙哥居冠

延伸閱讀

柏路最大人行道瓶頸 拓寬在即

柏路最大人行道瓶頸 拓寬在即
台灣會館38周年慶募款晚宴 嘉賓雲集

台灣會館38周年慶募款晚宴 嘉賓雲集
紐約中國民族樂團「春華秋實」演出滿座

紐約中國民族樂團「春華秋實」演出滿座
男子涉持刀襲擊 華埠五分局緝嫌

男子涉持刀襲擊 華埠五分局緝嫌

熱門新聞

隨著網購成為趨勢，包裹失竊情形也不斷增長。(pexels)

網購旺季來臨 包裹失竊最多城市、快遞公司排名出爐

2024-11-22 09:43
馬州查爾斯郡華道夫市(Waldorf)的C. Paul Barnhart小學，日前發生二年級男童遭吊在學校廁所門鉤事件。(小學官網截圖)

馬州7歲童被吊學校廁所門鉤 脖子瘀青父母震驚

2024-11-18 12:12
華府地區的聯邦政府員工超過37萬名，川普上台後計畫大舉裁員的聲明，多少影響員工心情。(特派員黃惠玲／攝影)

川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工

2024-11-20 12:08
FBI表示，詐騙份子要求受害者將存款全數購入黃金，然後再以黃金可代存入聯邦儲備銀行為名取走所有金條。(pexels)

FBI：金條詐騙橫掃威州 49人失金1300萬 1華裔車手落網

2024-11-18 10:28
密西根，一頭鹿躍到公路上。示意圖。美聯社

寒冬打獵 3密西根男子心臟驟停死亡

2024-11-21 15:32

吸金1700萬 新州網紅夫婦房產投資詐騙被控罪

2024-11-18 11:55

超人氣

更多 >
4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」