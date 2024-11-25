6天5起 芝華埠長者遭連續毆打搶劫

其中一名涉嫌在華埠攻擊長者的男性嫌犯。(華埠治安互助隊)

芝加哥 警局發出警訊指稱，過去不到一周時間內，在華埠 連續發生五起以耆老為目標的搶劫案件，至少三名嫌犯毆打、推撞、持刀威脅、噴辣椒噴霧63歲到80歲的長者，之後洗劫受害者身上財物。警方呼籲民眾提高警覺，並踴躍提供相關線索協助警方調查。 。

第九警分局發出的警訊顯示，11月15日至11月20日間，在華埠主要街道亞珠街、普林斯頓、永活街附近，發生五起搶劫案，受害者均為長者，歹徒作案地點都在老人公寓附近，案發時間、地點如下：

-15日晚間6時15分，亞珠街夾普林斯頓街附近

- 17日早上7時左右，亞珠街夾普林斯頓街附近

- 17日上午9時左右，23街夾史都華街(Stewart St.)

- 19日下午5時15分，23街夾普林斯頓街附近

- 20日下午5時30分，22小街夾永活街附近

警方表示，至少有三名嫌犯涉嫌毆打搶劫長者，其中一名嫌犯為非裔 或西語裔男性，年齡在30歲至60歲之間，身高5呎8吋到至6呎，體重180至200磅間，短髮，作案時身穿黑色夾克、黑色連帽衫、黑色或深藍色褲子。

另一名嫌犯為非裔女性，40歲至50歲之間，體重約120至150磅，作案時身穿黑色褲子，白色夾克。第三名嫌犯為白人婦女，年齡在40到50歲間，體重120磅到150磅間，穿著黑色長褲、白色夾克。

華埠治安互助隊也發出社區通告，指圍攻搶劫長者的一名嫌犯為非裔，年齡較大，留著山羊鬍，穿連帽衫，作案時手持刀械。有人目擊該嫌犯曾騎著Divvy共享單車在華埠出現。

芝加哥第11區區長李惠華表示，警方已加強華埠地區的巡邏警力，但華埠仍不時傳出治安案件，尤其頻繁出現針對長者的攻擊、搶劫，讓人深感氣憤與憂心，她呼籲社區務必提高警戒，並提醒住在案發地點附近住戶、商家，協助查看監視攝影機，踴躍向警方提供線索，警方調查專線(312)747-8384。

年底幾個大節日陸續到來，芝警也再度提醒社區民眾隨時留意周遭情況，看到可疑人事物立即報案，如遇治安事件，盡量記住嫌犯特徵，此外，絕對不要嘗試追趕嫌犯。