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海豚困鱈魚角今年特嚴重 科學家從氣候變遷找答案

記者張聲肇/即時報導
圖為兩隻海豚被困在麻州海灘。(美聯社)
圖為兩隻海豚被困在麻州海灘。(美聯社)

動物福利國際基金會今年到21日為止，出動救援342隻被困在麻州鱈魚角(Cape Cod)海域的海豚，較往年平均67隻多出四倍有餘，科學界認為，可能因為海水暖化，食物鏈改變有以致之。

麻州半島鱈魚角因為潮汐變化大，離岸太近的海豚常遭困淺灘，加上海產豐富，是著名的觀光景點。今年被困的海豚遠超出往年，基金會本月初搶救海豚的電話接到手軟，一周之內，就有50幾通海豚困在沙灘或水道的通報。

該會動物救援小組長夏普(Brian Sharp)說，待救海豚之多，超出基金會人力及設備可及。科學家研究是何道理，初步發現，海豚要吃的小魚離岸越來越近。他說，海豚跟著食物源行動，結果陷入危險而不自知。

夏普說，氣候變遷對海洋溫度、鹹度造成影響，也影響海豚侵食的魚類，「食物鏈的這一環，多少會有漣漪效應，漸漸波及整個食物網絡，最後關係到海洋哺乳類動物。」

鱈魚角就在重要的海豚捕食場附近，整個半島外海，因為物種多元，夏季是賞鯨好地點。夏普說，受困的海豚都是普通海豚，如大西洋白邊豚、瑞氏豚(Risso's dolphins)和瓶鼻海豚。

夏普說，今年前往救援的342隻，293隻被順利救出，放回牠們的天然環境，另有90幾隻被發現時，已經死亡。

救援人員說，今年受困海豚不但數量破紀錄，夏季一度有100多隻受困，更是美國有史以來，最大規模的紀錄。海豚容易困在鱈魚角，因為沙洲坡度、魚鉤地形、和黏滯的泥灘，都不易通行。

北美鯨魚海豚保育組織執行長艾斯慕提斯-希薇亞(Regina Asmutis-Silvia)說，海豚擱淺的原因很複雜，很明顯的是，氣候變遷促使捕食動物和食物鏈低端海洋生物，都游到過去未曾到過的地方。

氣候變遷 麻州

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