華府動物園亞洲象Kamala死亡 網友：壞兆頭

華府國家動物園的亞洲象卡馬拉，上周六因健康欠佳由管理員予以安樂死。(史密森尼國家動物園)

就在總統大選前幾天，華府國家動物園 一頭名叫「卡馬拉(Kamala)」的亞洲象因健康狀況欠佳而施以安樂死，此事件導致一些社交媒體使用者對此稱，這對副總統賀錦麗(Kamala Harris)的競選是「不祥之兆。」

這頭生活在華府史密森國家動物園和保育生物研究所的大象卡馬拉，因健康狀況出現「不可逆轉的衰退」，動物園在3日發布新聞稿表示，飼養員不得不在2日將大象安樂死。

動物園表示，當「卡馬拉」2014年到達國家動物園時，飼養員就注意到牠的前腿不太利索，後腿還向兩側「弓出」，導致牠接受了長達十年的骨關節 炎治療。動物園管理員形容這頭大象「聰明又好奇，在象群中扮演著支配者的角色」，並能與工作人員建立「強烈的關係。」

儘管卡馬拉大象關節炎無法治愈，飼養員仍採用創新方法來控制這種疾病，包括使用多模式療法來幫助緩解其不適，以及每月進行注射以分解軟骨和結締組織以改善牠的關節等。動物園表示，卡馬拉日常都有參與訓練課程，且每天兩次接受物理治療。

亞洲象原產於南亞和東南亞等13個國家，由於偷獵、棲息地喪失、人與象的衝突，促使國際自然保護聯盟將牠們視為瀕臨滅絕的動物。

隨著大象死亡的消息在社交媒體上傳開，有人稱這對賀錦麗正與川普角逐入主白宮的競選是個「壞兆頭」。

一名X用戶發文說，在選舉前兩天，叫卡馬拉的大象被安樂死？另有一名社媒用戶在馬斯克 分享的帖子上寫道：「笑死我了，馬斯克，有一頭大象遭到安樂死，這頭大象名叫卡馬拉，RIP Kamala。」還有人寫說，「這預告著你的時代快結束了。」