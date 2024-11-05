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FBI：疑來自俄羅斯 3關鍵州投票所收到假炸彈威脅

特派員黃惠玲／即時報導
喬州富頓郡兩處投票所，曾因收到炸彈威脅而短暫關閉了半小時。(富頓郡府臉書截圖)
喬州富頓郡兩處投票所，曾因收到炸彈威脅而短暫關閉了半小時。(富頓郡府臉書截圖)

美國聯邦調查局(FBI)5日表示，在選舉日投票期間，喬治亞州、密西根州及威斯康辛州等三個搖擺州戰場的投票站，紛紛收到假炸彈威脅，其中許多威脅似乎來自俄羅斯電子郵件網域。

FBI在一份聲明中說，到目前為止，沒有一項被確認為可信威脅，聲明還補充，選舉公正性是該局列為最優先處理的任務之一。

喬州5日至少有兩個投票站受到惡作劇的炸彈威脅，這兩個投票所的人員也曾短暫疏散。

官員表示，這兩處投票所都位於富爾頓郡(Fulton County)，兩處在短暫關閉30分鐘後均已重新開放，該郡正在尋求法院命令，將這兩個投票所的投票時間延長到全州截止的今晚7時以後。

喬治亞州共和黨州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperper)將選舉日的炸彈騙局，歸咎於俄羅斯的干預。

拉芬斯佩格對記者說：「他們似乎在惡作劇。他們不希望我們進行順利、公平和準確的選舉，如果他們能讓我們自相殘殺，就會自認為是這一場勝利。」

俄羅斯駐華府大使館沒有立即回應路透社的置評要求。路透社並表示，無法立即確定密西根州和威斯康辛州收到了多少假炸彈威脅。

一名聯邦調查局官員表示，光是喬州就收到了超過24個假炸彈威脅，其中大部分發生在富爾頓郡。

拉芬斯佩格辦公室的一位不願透露姓名的高級官員表示，喬州的炸彈惡作劇是從俄羅斯試圖干涉過往美國選舉的電郵地址發出。這位官員表示，這些威脅是發給了美國媒體和兩個投票地點，官員說，「很可能是俄羅斯所為。」

這些虛假炸彈威脅是一系列俄羅斯涉嫌干預美國2024年大選例子中的最新一起。

美國情報官員在11月1日曾警告稱，俄羅斯演員製作了一段視頻，虛假描述海地人在喬州非法投票。情報官員還發現，俄羅斯人製作了另一個虛假視頻，錯誤指控與賀錦麗有關者收受藝人賄賂。

美國情報官員之前曾指責俄羅斯干預歷屆美國總統選舉，特別是2016年川普擊敗民主黨候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)的競選。

投票 俄羅斯 喬州

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