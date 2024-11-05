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加州物業經理疑1人投川普6票 檢方調查中

中央社／舊金山4日電
搖擺州密西根州的選民，3日在底特律一間投票所提前投票。（路透）
搖擺州密西根州的選民，3日在底特律一間投票所提前投票。（路透）

加州一名物業經理日前在社群網站Reddit上發文指出，由於4位前租客未更改住址，他填了4張郵寄選票投給川普，同時也幫妻子代填選票，加上自己的一票共投給川普6票。若行為屬實，他可能被判處5年監禁。

這名物業經理以ManCow2000帳號在Reddit上發文寫道：「我是物業經理，我收到4張郵寄選票...我猜那些人沒有更改地址」，他同時表示已把那4張票投給「川普寶貝」，也幫自己和妻子填了選票投給共和黨總統候選人川普（Donald Trump），共投了6票。

Reddit用戶經過肉搜後查出他的身分，並指出他的姓名為皮爾斯（Charles Pierce），同時向美國聯邦調查局（FBI）舉報。事件經加州雷丁市（Redding）電視台KCRC-TV報導後發酵，加州沙斯塔郡（Shasta County）地方檢察官已展開調查。

地方檢察官碧姬（Stephanie Bridgett）表示，「在適切情況下，我們會對違反選舉法規的行為提起刑事訴訟」。皮爾斯則告訴KCRC-TV，他為了此事已遭到解雇。

皮爾斯說他的貼文只是誇大其辭，實際上「並沒有參與任何不法活動」，並說此事被「嚴重誇大」，其實根本是假的。他的Reddit帳號已遭刪除。

如果皮爾斯如他在Reddit所述投了超過1張票，則是選舉舞弊，行為已構成聯邦犯罪，最高可判處5年監禁。

2024年選舉期間，美國不少地方傳出選舉舞弊事件，關鍵戰場之一的賓州，選務官員正調查2500份出現「筆跡重覆」等跡象的可能詐欺行為。

川普 加州 刑事訴訟

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