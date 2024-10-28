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選舉舞弊、無證客領津貼 假消息正影響華人選民判斷

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
華埠更好團結聯盟公民參與資深經理蕭勇剛提到，假消息氾濫多少影響選民的投票判斷。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠更好團結聯盟公民參與資深經理蕭勇剛提到，假消息氾濫多少影響選民的投票判斷。(特派員黃惠玲／攝影)

「包括選舉作弊、非公民可以投票、無證客每個月可以領取數千元津貼等假消息，在社區廣泛傳播為這次大選帶來變數，」積極投入促進芝加哥地區華社投票的華埠更好團結聯盟公民參與資深經理蕭勇剛表示，除了以往「不了解選舉資訊」、「不想涉及政治」等狀況拉低華人投票率外，上述問題對華人選民的影響正逐漸加大。

華埠更好團結聯盟26日在華埠舉行了「選舉行動日」，伊州州眾議員馬靜儀、州參議員薇蘭努瓦(Celina Villanueva)、芝11區區長李惠華，以及培德中心主任吳常義、華諮處總監潘直理等人，還有數十名促進投票的年輕學生義工，在活動中重申選票的重要，之後並藉著打電話、登門拜訪等形式，提醒華人選民們務必投票。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩主持當日的動員大會，她向大家介紹了今年的選舉情況，並呼籲所有選民無論政治立場如何，參加投票最為重要。

負責促進選民參與投票的蕭勇剛說，過去幾個月在各種形式的號召參與選舉活動中，發現「不了解選舉資訊」以及「對政治參與冷漠」仍舊是華人選民不去投票的主要原因，他表示，這也是華埠更好團結聯盟持續深入社區，向民眾解說登記選民、投票地點、有哪幾類候選人，以及如何投票的目的。

他也提到，另一種阻礙華人選民投票的因素跟「不想涉入政治有關活動」的窠臼心態有關，因此在推動選民了解投票對日常生活具有關鍵影響力方面，仍需投入大量工作。

今年大選的政治分化性高，也讓各種沒有根據的消息在網路氾濫，進而對選民的選票選擇帶來相當影響，蕭勇剛說，在推動參與選舉的過程中，他經常被問「選舉有沒有舞弊弊？」「邊境無證客是否每個人都領到2、3000元的補助？」「為什麼非公民可以投票？」等，他說，這些假消息透過網路大幅傳播後，尤其對許多年長華人選民造成很大困惑，進而影響選擇適當候選人的判斷力。

70多歲的梁蘭芳也在該活動中說，她年歲已高但一定去投票，因為選舉是決定地方、州、聯邦政策的關鍵行動，「大家都對華埠高中遲遲無法實現有很多不滿，但與其抱怨卻不付諸投票行動，社區高中心願將更永無成真的一天。」

華埠更好團結聯盟在芝城華埠舉行「選舉行動日」，敦促選民勿忘參與投票。(特派員黃惠...
華埠更好團結聯盟在芝城華埠舉行「選舉行動日」，敦促選民勿忘參與投票。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州參議員薇蘭努瓦(Celina Villanueva，左至右)、芝11區區長...
伊州州參議員薇蘭努瓦(Celina Villanueva，左至右)、芝11區區長李惠華、伊州州眾議員馬靜儀呼籲華人選民務必參與投票。(特派員黃惠玲／攝影)

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