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3大選舉重要活動臨近 華府高級別安保準備就緒

特派員黃惠玲／即時報導
華府警局局長史密斯(右)敦促居民、遊客在接下來幾個月期間，隨時保持警惕。(華府市長臉書截圖)
華府警局局長史密斯(右)敦促居民、遊客在接下來幾個月期間，隨時保持警惕。(華府市長臉書截圖)

11月5日選舉日、1月6日的選舉結果認證還有總統就職日即將陸續來臨，華府市長包瑟表示，已經準備好迎接上述高安全級別活動的相關安保工作。

包瑟在本周舉行的選舉簡報會上說，所有人都有責任確保華府居民知道如何、在何處以及何時投票，然而錯誤資訊無孔不入，尤其在社交媒體氾濫，她鼓勵公眾關注經過審查、值得信賴的帳戶，包瑟也提醒大家，選舉日當晚宣布總統選舉勝負的可能性不大。

包瑟解釋，部分州直到選舉日當天，才會開始計算提前投票的票數，因此「我希望人們保持最大的耐心」。她也提到，目前華府並沒有收到可信的威脅。

不過，市府助理行政官羅德里格斯(Christopher Rodriguez)特別補充，未來幾個月將會變化多端、難以預測，例如以色列跟哈馬斯的戰爭，都會對選舉相關活動帶來影響。羅德里格斯說，在選舉期間，「這些事件會為我們的安全環境增添複雜性，可能會出現政治暴力，造成極端分化。」

包瑟表示，明年1月6日的選舉結果認證，已列為「國家特別安全活動」(National Security Event)，這也意味著將實施額外的保護措施，國土安全部也將當天視為恐怖主義或犯罪主義者的潛在行動目標。

羅德里格斯說，「我們知道無論誰勝出，都會有一個新政府，也會有一個過渡期，我們有信心現在及將來，都會擁有充分資訊及情報，以便在必要時採取因應行動。」

包瑟表示，預計華府國會大樓周圍將「強化」安全措施，包括有更多的執法人員及圍欄，「和平移交權力是我們民主的標誌，無論誰當選，國會警察準備好確保和平移交。」

過去幾個月來，對於即將到來的選舉相關重大活動，華府持續聚焦加強跟聯邦、地區的合作夥伴關係。華府警局局長史密斯(Pamela Smith)說，來自全國各地約4000位警察，將為總統就職典禮提供支援。

史密斯表示，基於上屆就職典禮發生的事情，「我們決定嘗試這次將安全網撒得更遠、更廣，」她也敦促居民、遊客保持警惕，並向執法部門報告任何可疑活動。

羅德里格斯提到了2020年1月6日，在民主黨籍共和黨總部附近發現的管狀炸彈，就是透過熱心民眾舉報，「接下來幾個月會有很多事情發生，在很多方面，民眾是我們的第一道防線。」

華府 投票 民主黨

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