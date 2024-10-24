被控非公民 維州逾1600登記選民遭剔除

維州超過1600位登記選民遭剔除資格。(維州選舉廳臉書)

根據維吉尼亞州 一項州級項目，從今年8月至今，已有超過1600位維州 登記選民，因被指控為非公民而從選民名冊中刪除，司法部 (Justice Department)及倡導團體主張此舉違反法律。

在聯邦裁判官下令該州在聯邦訴訟中公開數字後，維州首次披露了遭剔除選民的人數。

司法部在訴訟中指稱，維州在11月選舉前的90天「靜默期」(quiet period)內，有系統的從登記選民名冊中，刪除被指控的非公民做法，違反了聯邦法律。

「靜默期」的設計，是為了確保錯誤不會在選舉前意外剝奪合法選民的權利，並為糾正錯誤提供機會。維州共和黨籍州長楊京在今年8月下達行政命令，從選民名冊中剔除了一些選民，但此前一直不得而知究竟有多少選民遭刪除。

聯邦裁判官日前下令州府必須向提起訴訟的原告團體，披露這些遭刪除的選名姓名、地址，原告團體包括司法部、婦女選民聯盟(League of Women Voters)。

協助婦女選民聯盟提告的法律團體之一「保護民主」司法廳(Justice Department)及倡導團體(Protect Democracy)的發言人23日表示，州府本周根據法官命令提供的資料顯示，超過1600位選民在90天的靜默期生效後被剔除。

「保護民主」發言人伯德(Aaron Baird)表示，律師仍在繼續審查資料，但已經發現許多已入籍公民錯誤的從選民名冊中刪除。

維州州府辯稱，當選民主動向車輛管理廳(Department of Motor Vehicles)揭露自己的非公民身分時，即會觸發將這些人從選民名冊刪除的程序，而任何被剔除的登記選民都會收到通知，一旦他們主張刪除有誤，都會有兩周時間提出回應要求更正。

司法部對維州州府發出禁制令，阻止上述行動繼續進行，並要求恢復所有被剔除選民的登記選民資格。

根據法庭文件，維州州府的律師辯稱，上述禁令是對維州選舉程序的不必要干擾，楊京也質疑司法部提起訴訟的動機，「做為州長，我怎能允許非公民加入選民名冊？」

維州共有將近600萬居民完成選民登記。