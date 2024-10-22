全美「最安全州」排名 佛蒙特居首、路州墊底

佛蒙特州林登（Lyndon）一座歷史悠久的米勒河廊橋。(美聯社)

知名個人金融網站WalletHub21日發布2024年度「最安全州」排名，佛蒙特州、新罕布夏州、緬因州、馬薩諸塞州和猶他州 居綜合得分前五名。

這份調查報告稱，通過對5個類別、52個關鍵安全指標進行調查比較，從而得出全美各州安全度排名。5個類別包括個人和住宅安全、金融安全、道路安全、工作場所安全和應急準備，調查數據涵蓋人均襲擊數量、人均氣候災害損失以及失業率等。

佛蒙特州以綜合得分67.94分成為「2024年度美國最安全的州」，並在金融安全類別中排名第一位。在其他4個類別排名中，新罕布什爾州獲個人和住宅安全第一名，艾奧瓦州居道路安全第一名，猶他州獲工作場所安全第一名，阿拉斯加州 列應急準備第一名。

該調查報告顯示，2024年安全度倒數前五名的州依次是路易斯安納州 、密西西比州、德州、阿肯色州和佛羅里達州。其中，在美國50個州中排名墊底的路易斯安納州綜合得分僅33.27分。

此外，夏威夷州在2024年度美國最安全州排名中居第6位，紐約州居第24位，加州居第37位且在個人和住宅安全、金融安全和道路安全類別中處倒數前五名之列。