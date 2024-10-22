重大衝擊 芝華埠旁78區開發案 伊大創新中心退出

曾經是芝加哥78區最先啟動建案的發現夥伴學院(圖右球體狀建物)，宣布退出該區。(78區官網截圖)

籌備多年，原擬今年於緊鄰華埠 的78區開工的「發現夥伴學院」(Discovery Partners Institute，簡稱DPI)，日前由伊利諾大學宣布取消計畫，該大學將轉往距離原址以南10哩的密西根湖畔空地興建該創新項目，此舉也意味著78區開發案出現重大變化。

發現夥伴學院本為開發商Related Midwest在78區的第一項建案，根據開發商計畫，該區未來20年內，將投資數十億元，讓沿著芝加哥 河的這一大片土地，保留建築到芝加哥和間約寬100呎、長0.5哩的步道，直接與華埠譚繼平公園連結。

此外，該區將興建1300萬平方呎的辦公、住宅、零售、餐飲、文化區，全區開發完成後，估計每年可創造30億元經濟效益。

然而伊州 大學突如其來的改變計畫，為原先想藉DPI啟動該區發展的進程帶來重大衝擊。

伊大表示，他們將把DPI大部分研究以及實驗室空間，轉設在原美國鋼鐵南廠(及伊州量子及微電子公園的規畫地點)，在聯邦、州級地方數百萬元的資金支持下，該區今年7月已經吸引了總部在加州的科技公司PsiQuantum進駐。

伊大總校長齊麟恩(Tim Killeen)說，伊大負責管理該量子科技園區，因此將DPI設在該地點，可使研究人員、教職員、學生更方便能使用其尖端技術及設施。

DPI早在2022年公布了位於78區的八層大樓設計藍圖，並預計今年開工興建，開發商更期待DPI成為78區的皇冠，藉此吸引其他企業、商家到位於羅斯福路(Roosevelt Rd)和克拉克街(Clark St.)、華埠交會的62畝土地設置據點。

儘管伊大取消了DPI計畫，但78區開發商仍對該區的潛力看好，稱接下來將繼續爭取芝加哥白襪棒球隊球場及足球火焰隊球場落腳78區。Related Midwest發言人說，雖然DPI退出78區令人失望，但也開啟了78區的新機會。

不過，在78區興建球場可能需要伊州州府的撥款，目前州長普立茲克及許多議員，似乎對挹注新球場資金沒有意願。

根據78區開發商Related Midwest稱，白襪球隊主場如順利遷到南環區，將可帶來高達數十億元的經濟效益，創造上萬工作機會，且每年可望吸引500萬遊客、民眾造訪。