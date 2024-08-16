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拍賣貓王故居雅園涉詐 密蘇里婦人被起訴

記者胡玉立／即時報導
貓王和女兒相繼過世後，故居「雅園」成為詐騙分子覬覦的目標， 並以偽造的貸款文件捏造債權，企圖盜賣。(美聯社)
貓王和女兒相繼過世後，故居「雅園」成為詐騙分子覬覦的目標， 並以偽造的貸款文件捏造債權，企圖盜賣。(美聯社)

司法部16日表示，現年53歲的密蘇里州女子芬德利(Lisa Jeanine Findley)因涉嫌策畫詐騙搖滾巨星「猫王」艾维斯普里斯莱(Elvis Presley)家族、試圖盜賣其故居「雅園」(Graceland)等財產，已被捕並遭起訴。

檢方表示，來自密蘇里州金伯林市(Kimberling City)的芬德利，謊稱今年初過世的「貓王」獨生女麗莎瑪莉·普里斯萊(Lisa Marie Presley)生前曾拿「雅園」地契做抵押，向一家個人貸款公司借款380萬元。芬德利憑空捏造出虛假的貸款公司並冒充三個不同的人，偽造貸款文件，試圖勒索「貓王」家族285萬元來擺平此事，同時還在田納西州孟菲斯一家報紙刊登具有詐騙性質的拍賣「雅園」通知。

「雅園」占地13英畂，1982年以博物館和旅遊景點對外開放，每年吸引數十萬遊客，對街還有大型貓王主題娛樂中心，均由艾維斯普里斯萊企業(Elvis Presley Enterprises)擁有和經營。

今年5月，當有關拍賣「雅園」以償還諾薩尼投資公司(Naussany Investments & Private Lending)貸款的公告，在報上刊登後，麗莎瑪莉·普里斯萊的女兒、現年34歲的女演員萊里基奧(Riley Keough)很快提出詐欺控訴，指該家貸款公司是虛構的，出示的借貸文件也偽造的，她母親生前從未向該公司貸款。法官隨即下令停止拍賣。

根據訴訟內容，諾薩尼公司借貸文件列出的公證人菲爾布里克(Kimberly Philbrick) 表示，她從未見過麗莎瑪莉·普里斯萊，也沒有為她公證過任何文件。持續調查此案的田納西州檢察長辦公室發現，此案的關鍵文件涉及多個州，須在數個州提起訴訟，6月將全案移交給聯邦當局。

美國郵政調查局刑事調查組負責人艾瑞克‧申(Eric Shen)說，調查顯示，芬德利利用貓王家人眾所周知的悲劇，傷害雅園繼承人的姓名和財務狀況，試圖竊取貓王家族的財產牟利。

貸款 拍賣 田納西州

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