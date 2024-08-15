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印州女家中拍TikTok 遭前男友從屋外槍殺

特派員黃惠玲／即時報導
25歲的印州女凱特琳‧李，在廚房拍攝TikTok時遭前男友從窗戶外開槍射殺。(臉書)
25歲的印州女凱特琳‧李，在廚房拍攝TikTok時遭前男友從窗戶外開槍射殺。(臉書)

印第安納州一名三個孩子的母親凱特琳‧李(Kaitlyn Lee)，日前在自家公寓廚房跟朋友一起拍攝TikTok影片時，竟遭其前男友從屋外開槍射殺，且過程全都被錄下。

印州紐奧爾巴尼警局(New Albany police Dept.)表示，25歲的凱特琳‧李在10日死亡。案發後警方查看TikTok影片，看到當時李跟一位朋友在廚房大笑、跳舞、唱歌，接著李發現她的前男友湯普森(Joshua Thompson)出現在廚房窗戶外，並用槍管敲打窗戶。

李在影片中還問湯普森「你在這裡做什麼？」隨後湯普森持槍隔著玻璃向李開了數槍，從影片中可以聽到槍響。

根據堪薩斯城星報報導，凱特琳‧李頭部中彈，當場死亡。也在現場的另一位朋友告訴警方，凱特琳‧李跟前男友經常發生衝突。之前李還曾對她說，「如果發現她死了，兇手就是湯普森。」

根據書面證詞，湯普森當天去李的公寓，是想看看李是否跟其他男人在一起，湯普森告訴警官，他在外面等了20到30分鐘，然後從其廚房窗戶偷看屋內。警方紀錄提到，湯普森用力打破了廚房玻璃，然後向李開槍。

開槍後曾致電他的兄弟，後者建議他撥打911。湯普森因此打了911電話，並告訴接線者自己槍殺了孩子的母親。

根據法庭紀錄，湯普森被控謀殺、犯罪性魯莽行為、侵犯隱私及非法攜帶手槍。

凱特琳‧李的友人為籌募李的喪葬費，在GoFundMe設立了募款帳號，友人稱，「她(李)不應該受到這種遭遇，無法理解為何有人會做出如此不人道的事情。」，命案發生後，三個孩子失去了母親。

凱特 TikTok 印第安納州

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