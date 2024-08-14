賓州聯邦參議員候選人 投資中國芬太尼廠惹議

民主黨凱西(Bob Casey)也透過共同基金少量持有同一中國芬太尼廠股票而受到關注。(凱西臉書 )

賓州 去年約4000人過量服用芬太尼致死，毐品危機成了參議員 競選的一大議題，參選該州聯邦參議員的兩位候選人也針對該議題高分貝相互指責。

其中共和黨提名人麥考密克(Dave McCormick)，因投資 中國芬太尼廠而受抨擊，而民主黨凱西(Bob Casey)也透過共同基金少量持有同一中國芬太尼廠股票而受到關注，凱西也被批末能阻止毒品通過漏洞百出的南部邊境進出。

凱西競選團隊透過廣告，指責共和黨麥考密克過去擔任橋水基金(Bridgewater Associates)執行長時，向中國芬太尼製造商宜昌人福藥業(Yichang Humanwell)投資170 萬元，並批該舉動「從人們的痛苦中獲利。」

然而，公開紀錄顯示，凱西個人也透過共同基金擁有同一家中國芬太尼廠極少量股票，凱西是透過大學儲蓄基金投資、而非直接買股票；根據財報，他持股微乎其微。

麥考密克並指稱，凱西和華府其他民主黨人士，應對未能阻止毒品通過南部邊境進出負責。

調查顯示，鴉片類藥物危機對選民來說越來越重要，並成賓州參議員競選的火熱話題。在相互指責下，麥考密克成了與中國有聯繫的無情資本家，凱西則在美墨邊境問題上表現軟弱。

凱西發言人馬克丹尼爾(Maddy McDaniel)透過聲明說，麥考密克會說任何話掩蓋他如何出賣賓州人獲利，但事實是，他直接投資數百萬元購買中國芬太尼；他強調，麥考密克投資一家中國芬太尼公司，凱西從未這樣做。

連任三屆的凱西在民調中一直領先麥考密克；紐約時報/錫耶納學院(New York Times/Siena College)針對登記選民的最新調查顯示，打算投票給凱西、麥考密克的受訪者各佔50% 、36% 。

麥考密克第二次競選公職，選民對他的熟悉程度遠不如凱西，凱西的父親曾任州長。