全美第14州 伊州明年啟用電子身分證件

包括德拉瓦州，全美已有13個州啟用電子駕照、身分證。(德拉瓦州府官網截圖)

伊利諾州州長普立茲克日前簽署通過「電子駕照 」法，該州從明年1月1日起，州民可從手機下載電子版身分證明(駕照、身分證)。目前全美已有13個州啟用電子駕照，另有18州正在努力爭取通過、施行相關法案。

伊州 州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)表示，駕照的電子信息化雖然會帶來便利，但人們難免擔憂個人隱私的保護問題。根據伊州電子駕照法案(HB 4592)規定，電子駕照持有者將可以選擇允許哪些個人信息出現在加密資料交換庫，比如使用電子駕照租車、買酒、買大麻時，可以選擇隱藏部分證件信息，例如住址。

伊州官員表示，電子駕照、身分證將只是新增選項，居民仍可以繼續使用傳統駕照。

至於是否使用電子身分證、駕照搭機，根據運輸安全局(TSA)表示，該機構在機場確實能接受電子身分證明，但TSA仍鼓勵乘客攜帶實體身分證件，以防出現任何問題。

此外，根據伊州州參議員哈斯廷斯(Michael E. Hastings)發布的消息，個人出示電子駕照或身分證，並不構成同意手機接受搜查。

包括美國公民自由聯盟(ACLU)在內的一些團體，此前曾對使用這種電子身分證件表示擔憂，他們擔心執法部門會在未經同意的情況下，搜查個人手機。不過，根據立法，伊州的措施明確禁止執法人員在查看電子身分證、駕照後，對手機內容予以搜查。

明年伊州電子駕照推出後，居民將通過手機下載州務卿辦公室指定的手機應用軟件，完成註冊後即可獲得電子版駕照、身分證。下載和使用該軟件州政府可能會收費，但法案規定費用不得超過六元。

到今年8月為止，全美已經使用電子身分證件的州，包括亞利桑納州、加州、科羅拉多州、達拉瓦州、喬治亞州、愛阿華州、路易斯安納州、馬里蘭州、密西西比州、密蘇里州、紐約州、俄亥俄州 、猶它州，此外，波多黎各也啟用了電子身分證件。