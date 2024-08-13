芝警局長警告示威者 絕不容許發生暴亂

芝警局局長史奈林表示，針對民主黨全代會間的示威抗議，警察均已接受專門培訓。(芝警臉書)

距離民主黨 全國代表大會只剩幾天，針對許多民眾、商家擔憂大會期間的抗議示威，或將得到一定程度容忍而感到擔憂，芝加哥 警局局長史奈林(Larry Snelling)對此保證，「絕對不會容許暴亂。」

史奈林12日出席芝加哥城市俱樂部(City Club of Chicago)聚餐時向在場的群眾表示，抗議跟暴亂是兩碼事，「你們有權抗議，但我們不會允許發生暴亂」。史奈林說，他的部門已經做好準備，在整個大會期間(8月19日到22日)，會做好示威活動的處理，也會保證社區安全。

由於多個組織、團體均表示要在下周民主黨全國代表大會期間上街頭示威抗議，此間商家、居民對於警察如何管理抗議活動，以及1968年在芝城 的民主黨全代會間的混亂，還有2020年芝城夏季街頭的系列騷亂是否重演，都感到非常擔心。

史奈林表示，2020年間因為明尼蘇達州警察跪殺佛洛伊德而引發的騷亂應列為「暴亂」(rioting)，他說明，有人被謀殺、汽車被燒毀、商家遭洗劫這種情況都是暴亂的現象，史奈林明確稱，「警察不會讓這樣的事情在下周發生。」

他說，「我不會等到事態失控，再試圖把它拉回來。」史奈林表示，一開始警察就會迅速制止，「我不會容忍人們到這裡破壞這座城市。」史奈林特別提到，警方將聚焦打擊「暴力行為者」及「破壞者」。

在此同時，史奈林承認，仍在跟庫克郡檢察官確認如何對這些違規者提出指控，以及在法庭上如何處理被捕者。

至於外來的執法人員工作職責？史奈林說，據他所知這些人員將聚焦保護基礎設施，不過，目前還不清楚一旦發生緊急情況或騷亂，這些執法人員的應對要求。

此外，民主黨全代會兩大活動場地「聯合中心」(United Center)、麥克米克展覽中心(McCormick Place)的附近街道，即日起開始陸續執行圍籬安裝、街道封閉及停車禁令，詳細會期間的警戒區域地圖，可查詢市府官網：https://reurl.cc/7d368d。