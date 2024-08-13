民主黨全代會下周登場 10萬親巴勒斯坦者湧芝城示威

芝加哥街頭經常可以看見以哈戰爭及相關議題的示威、抗議。(特派員黃惠玲／攝影)

民主黨 全國代表大會下周將在芝加哥 登場，包括穆斯林組織、墮胎權益團體等都將在會議期間舉行示威抗議，其中由四個穆斯林組織的領導人表示，他們預計在民代會期間，將有超過10萬名示威者參加一系列的抗議活動。

穆斯林計畫在19日、20日以及21日舉行主要抗議活動，來自全國各的150多個組織表示，他們已經組成了一個大團體，並繼續號召更多人加入遊行，儘管這些組織代表不同的利益，但他們均認同將抗議活動聚焦在以哈戰爭問題。

穆斯林組織領導人還表示，將在大會期間跟民主黨領導人就美國在中東的應對措施舉行會議，今年的民主黨黨代表中，約有65名為穆斯林。他們的目標是讓拜登總統在卸任前，安排永久停火，並朝建立巴勒斯坦 國努力。

美國穆斯林組織理事會(US Council of Muslim Organizations)的賈邁爾(Oussama Jammal)說，拜登向以色列運送大量武器，卻不能運送食物和藥品，「總統再次未能真正實現和平與停火。」

大芝加哥伊斯蘭組織理事會(The Council of Islamic Organizations of Greater Chicago)的哈米德(Muhammad Abdulgany Hamedeh)說，民選官員未強制恢復面臨飢荒的巴勒斯坦人的人道主義救援，「這些軍事行動給生活在加薩的平民帶來巨大痛苦。」

這些團體也提到，他們從賀錦麗/華茲的競選活動中，聽到有關戰爭的基調發生變化，「她給了我們一些希望。」

此外，聯邦地區法官伍德(Andrea Wood)12日也針對芝市政府以及誓言在芝加哥民主黨全國代表達會期間舉行大規模抗議團體間的遊行路線爭議，做出裁決，伍德表示，抗議團體引用市府提出的遊行路線在轉彎時可能無法容納龐大人潮的說法，並沒有證據支持，在此同時，市府主張維持現有核准的遊行路線，是出於不要妨礙緊急部門進入聯合中心周圍區域的論點，則說服了她。

伍德表示，抗議組織要求緊鄰警戒區圍欄示威的方案，無論該區有多少街道可供行人使用，都會帶來明顯傷害風險。

法官裁決意味著，示威者將遵照市府提供的遊行路線：從聯合公園出發，沿西華盛頓大道行至賀米提奇路(Hermitage Rd.)，在北行至梅波街(Maypole St.)，然後西行到578公園，再抵達戴蒙路(Damen St.)，接著北行到湖街(Lake St.)，最後回到聯合公園。

事實上，從以色列、哈瑪斯爆發戰爭以來，芝加哥市各種大小的支持巴勒斯坦遊行、集會幾乎沒有間斷，許多民眾對以哈之戰為何在芝加哥產生這麼激烈的反應不明所以，真正的原因在庫克郡聚居了全美最多的巴勒斯坦人。

根據人口普查局的數據，庫克郡聚居了超過1萬8000名巴勒斯坦人，大芝加哥都會區則有2萬3000多名巴勒斯坦人定居，因此這次的抗議行動，有可能成為全美有關以哈停火協議規模最大的示威。

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