我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克將專訪川普 今晚直播對談

掛牌出售前發生爆炸 馬州年邁屋主及承包商喪生屋內

芝加哥機場行李傳送帶命案 法醫公布：她死於上吊窒息

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
美國各大機場內，都設有如運送行李上下飛機、接受海關檢查的行李輸送帶區域(示意圖)。(redlinesystems官網截圖)
美國各大機場內，都設有如運送行李上下飛機、接受海關檢查的行李輸送帶區域(示意圖)。(redlinesystems官網截圖)

庫克郡法醫辦公室表示，上周四在芝加哥歐海爾國際機場發生的行李傳送帶死亡案件，經屍檢確認該名57歲的婦女死因為自殺，法醫辦公室稱，該名婦女死於上吊窒息。

8日早上7時45分，消防局接到911報警電話，稱在芝加哥國際航班起降的第五航廈的行李處理地區，發現友一具遭皮帶纏住的女性屍體。

一名婦女8日早上進入芝加哥歐海爾機場的禁區後，不知何故被行李傳送帶纏住而不幸身亡。

據芝加哥消防局發言人朗福德(Larry Langford)稱，根據監控攝影機影片顯示，這名婦女在當天凌晨2時30分之前，就進入這個無人的禁區。 其屍體在五個小時後才被發現。

根據已公布信息，死者為來自北卡Waxhaw的婦女溫頓(Virginia Christine Vinton)，她顯然是在機場過夜，但為何偷偷溜進員工專用區仍然是個謎。當局表示，事件發生的區域僅限員工進入，但不被視為高度安全區域。國際航廈內有很多傳送行李的傳送帶，主要用於運送行李上下飛機，並接受海關檢查。

據美國勞工部發言人艾倫(Scott Allen)稱，該女子不是機場工作人員，他還補充說，職業安全與健康管理局在這項調查中沒有管轄權。

警方尚未透露是否能夠追蹤溫頓在8日凌晨2時30分至7時30分之間的活動。

芝加哥 勞工部 庫克

上一則

掛牌出售前發生爆炸 馬州年邁屋主及承包商喪生屋內

延伸閱讀

住院增加 芝官員籲Lollapalooza樂迷測新冠

住院增加 芝官員籲Lollapalooza樂迷測新冠
加州最繁忙機場之一 SFO推動國際旅客回流

加州最繁忙機場之一 SFO推動國際旅客回流
芝加哥飛行秀密西根湖畔演出 數十萬民眾遊客圍觀

芝加哥飛行秀密西根湖畔演出 數十萬民眾遊客圍觀
北卡婦闖芝加哥機場 不明原因進入搬運行李傳送帶禁區喪命

北卡婦闖芝加哥機場 不明原因進入搬運行李傳送帶禁區喪命

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
佛州魚類與野生動物保育委員會人員示範如何安全獵捕緬甸蟒。(美聯社)

抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚

2024-08-09 20:40
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
食品雜貨價格持續上漲，要節省超市開銷，可多多利用優惠劵。(特派員黃惠玲／攝影)

食品雜貨價格高漲 專家支招省錢

2024-08-10 02:15
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39

超人氣

更多 >
現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人

現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴

巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸