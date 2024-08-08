華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

比起一些政治人物的生財有道，剛成為民主黨總統候選人賀錦麗 競選搭檔的明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz)，其經濟狀況可說跟美國平民不相上下，因為根據之前披露的財務報告，華茲名下沒有任何股票、債券，甚至沒有任何房地產。

華茲過去幾年擔任明州 州長的年薪為12萬7629元，根據明州的規定，華茲去年其實有資格加薪至14萬9550元，但他選擇不接受加薪。

如果華茲今年11月當選副總統的話，按照2024年的標準，他的年薪將達到28.46萬元。

紀錄顯示，華茲在2019年當選州長後，他和妻子以31.5萬元掛牌出售兩人位於明州曼卡托(Mankato)的房子，然後搬進了州長官邸。這套四居室的房子是華茲夫婦在1997年以14.5萬元購入。

華茲在擔任國會議員期間所披露的財務信息顯示，2009年初，他出售了兩個羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)中分別為1001元至1萬5000元的投資。

華茲另外有一個延稅帳戶，該帳戶為一個529教育計畫，專門做為夫婦兩人孩子未來教育之用，金額在1000元到1萬5000元間。

無股票、無房產的華茲，在2019年時其淨資產約在11萬2000元到33萬元間。不過，華爾街日報估計，華茲夫婦的聯邦退休金金可能會使他們的淨資產增加80萬元。

今年華茲向明州提交的一份財務信息顯示，他仍舊沒有任何股票，名下沒有任何公司企業，也沒有賺取演講費。

華茲的經濟狀況與共和黨總統提名人川普及該黨副總統候選人范斯(JD Vance)的財富形成鮮明對比。根據公開報導過的投資和現金信息，「福布斯」(Forbes)估計范斯的淨資產在300萬到1000萬元之間。范斯2022年的聯邦參議員財務揭露數據顯示，作為前創投家的他持有超過100家公司股權，以及價值超過10萬元的加密貨幣。范斯2022年賺得120萬到130萬元。

民主黨總統提名人賀錦麗列出的個人證券投資，價值在80萬至175萬元間，個人持有現金在55萬至110萬元間。 聯邦信息披露報告通常要求申報人列出一定範圍內的金額，而不是具體數額。

賀錦麗的先生任德龍(Doug Emhoff)擁有有價值至少100萬元的投資，以及至少25萬元的現金。 賀錦麗夫婦在加州布倫特伍德(Brentwood)擁有一處住宅，估計價值500萬元。

賀錦麗競選團隊的發言人沒有立即就華茲的財務狀況發表評論。 但他指出，華茲預計將以聯邦候選人的身份提交一份新的披露報告，該報告將在未來30天內公布。