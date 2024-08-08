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年收8萬8 才負擔得起芝城中位租金

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝市郵遞區號60601，即千禧公園附近的每月房租達到2706元。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市郵遞區號60601，即千禧公園附近的每月房租達到2706元。(特派員黃惠玲／攝影)

根據全國房地產經紀公司Redfin的數據，今年3月到6月間，芝加哥的房屋中位月租金上漲了120多元，漲幅達7.1%，而去年同期相比，芝城的房租大幅上漲了11％，這也意味著芝加哥中位收入戶基本上已經負擔不起房租了。

Redfin首席經濟學家費爾維瑟(Daryl Fairweather)說，很明顯芝加哥的租金正在上漲。另一個專業房產網站Zillow所發布的租金觀察指數(Observed Rent Index)顯示，芝加哥6月份的典型月租為2200元，租屋族想要輕鬆負擔這個租金的話(即房租開銷不超過收入的30％)，年收入需要達到8萬8000元。

Zillow的資深經濟學家狄凡蓋(Orphe Divounguy)說，為了負擔房租及住房成本，大家的年收入必須大幅增長。根據聯邦勞工統計局的數據，芝加哥大都會區的薪資，的確比去年同期提高了4.3%，且從7月份起，該市的最低時薪也增加到了16.2元。

但薪資的上漲，並沒有跟上生活成本的增加。

Redfin數據指出，2023年6月到2024年6月間，芝城的房租價格提高了11.3%，漲幅之大高居全美第四，僅次於維州的維吉尼亞海灘(Virginia Beach)、俄亥俄州州的辛辛那提、華府。

此外，其他生活費用也在增加。聯邦勞工統計局的數據顯示，過去12個月中，食品成本上升了1.5%，能源價格也提高了2%。

狄凡蓋說，如果工資增長放緩的速度，比房租上升的速度更快，那麼就會帶來一些負擔能力方面的挑戰，而許多芝加哥人都感受到這些挑戰。

由於一般夏季的房租比冬季更高，部分專家建議正在找租房者，過了夏天旺季後再簽訂新租約。如果不能等的租客，那麼房產經紀建議往不同的郵遞區號社區尋找合適租房。

以6月份的租金來看，芝市郵遞區號60607的月租金平均將近2730元，高居芝市最貴第二名。全芝加哥房租最高的社區在郵編60654一帶，該區月租金超過2814元。

如與相鄰的郵編社區比較，60612的月租金為2237元，包括橋港區的60608區，標準房租每月僅要1770元。至於包括華埠在內的60616，標準房租金每月為2111元。

租金 芝加哥 芝城

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