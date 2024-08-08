全美租金高漲 每月1500元在這區租不到300平方呎

全美大都市同樣以1500元月租所能租到的居住面積大為不同。(RentCafe官網截圖)

每個月1500元租金 能租到居住面積最小的全美城市，以紐約曼哈頓288平方呎居冠，其他二到五名依序為紐約布碌崙(Brooklyn，可租300平方呎)、波士頓315平方呎、舊金山334平方呎、新州澤西市340平方呎。

而用同樣的租金，在堪薩斯州的維其塔市(Wichita)，則可以租到面積達1359平方呎的公寓。

華府 地區的平均公寓面積為746平方呎，在全美大型都會區排名第八。華府目前的平均房租每月超過2400元，名列全國租金最高的地區之一。

租房網站RentCafe調查了每月1500元租金可以在全美大都市中租到的空間，如在華府的話，這筆預算只能租到464平方呎的住屋面積，無論從哪個角度來看，這個空間都不算大，因此對於預算緊張的租房者來說，要租到比較寬敞的空間，負擔相對沉重。華府的房屋租金性價比，在全美100個大都市中排名第87名，也就是倒數第14名。

RentCafe的分析師雷斯勒(Doug Ressler)表示，Z世代逐漸取代千禧一代成為租房市場的多數，Z世代大都剛離家獨居，正想要尋找Studio或一居室的租屋居住。

全國範圍內，租客平均租屋面積為729平方呎，每月租金花費平均為1500元，但在大都市中，高達62％的公寓租屋族租賃的面積大於全國平均。

越來越多的租房者租屋時間越拉越長，主要因為其中有不少想要買房的租屋族，無力負擔目前的高房價、高貸款利率，導致實現有殼族夢想的時間不斷延後。

在此同時，開發商建造越來越多的專門出租的房屋或大樓，建房出租市場發展快速，雷斯勒說，這類專門蓋了出租的單位，最小坪數約為1400平方呎，幾乎與入門級住屋差不多。

在全美大都市中，1500元的月租，在堪薩斯州維其塔市(Wichita)大概可以租到面積1359平方呎的公寓，此城的租屋性價比，高居全美冠軍；然而在波士頓，同樣的月租，僅能租到315平方呎空間居住；房租最高的紐約曼哈頓地區，1500元每個月只能租到288平方呎的面積。

名列全美租金(1500元)跟所租賃空間相比最划算的前五名城市，依序為堪州維其塔、俄亥俄州多麗朵(Toledo)可租面積1345平方呎、奧克拉荷馬州 的奧克拉荷馬市(可租到1302平方呎)、奧克拉荷馬州的土耳沙(Tulsa)可租面積1277平方呎、田納西州曼菲斯可租面積1257平方呎。

中西部大城芝加哥的租屋性價比，則在全美大城中排名第85，1500元月租可租到489平方呎的居住單位。美國東南部的喬治亞州亞特蘭大，同樣價格可以租到812平方呎，此比率在全美排名第54位。

詳細各大城租屋情形，可查詢網站：https://reurl.cc/ZVQK3l。