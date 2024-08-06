黛比颶風豪雨致東南部5死 東岸防超大雨

四名友人6日在淹水的查爾斯頓街道划船。(美聯社)

熱帶風暴黛比(Debby)侵襲佛州後速度減緩，6日為東南部帶來多達25吋的豪雨、暴洪、龍捲風 ，交通事故和倒下的樹木造成至少五人死亡，未來幾天預計會轉進大西洋，再回訪東岸，預期會再度打破降雨紀錄。

黛比雖然低速前進，國家颶風中心預測，將替南部歷史古都如喬治亞州 的沙瓦納(Savannah)和南卡 的查爾斯頓(Charleston)等地帶來最多25吋的降雨。

沙瓦納市內一些地區6日有人在深及腰間的馬路上行走，市長強生(Van Johnson)拍了一段影片上傳社交媒體，說市民需要哪些資源，市府都可提供。「水勢嚴重，別以為這只是一陣暴風雨。」

颶風中心說，6日下午5點，風暴中心在沙瓦納東南10哩，沿著喬治亞州太比島(Tybee Island)以每小時5哩的速度，朝東北東方向移動。

該中心專家帕許(Richard Pasch)說，熱帶氣旋向來都會帶來豪雨，不過它一路前進，不會在某一地點累積太大的雨量，「可是速度遲緩，那是最糟的情況。」

帕許說，熱帶龍捲風的能量來自溫暖的水，因此黛比在陸地的時候力道減弱，不過它旋轉的範圍包括大西洋面的海水，因此7日的風暴中心點可能加強它的能量，8日登上內陸的南卡州時，降雨量不可小覷。

國家氣象局說，沙瓦納5日降雨就有6.68吋(17公分)，幾乎一整個月的雨量一天就下完。2023年8月，該市的降雨量不過5.56吋(14.1公分)。