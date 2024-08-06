逃離越南幾溺斃 黃于紋致力服務移民 獲列芝無名英雄

黃于紋致力服務社區，使她成為「芝加哥上城區無名英雄」街頭肖像畫展的主角之一。(黃于紋提供)

芝加哥最新街頭藝術系列「上城區的無名英雄」(Unsung Heroes of Uptown)，即日起在包括市中心、北華埠等地區的10多個公車站，展出在各個領域對社區做出貢獻的六位市民肖像畫，「華人 互助會」共同創辦人黃于紋為其中之一，也是該項展出的唯一華裔「無名英雄」。

兒時跟著家人從越南搭船逃離時差點溺水死亡，抵達美國的黃于紋勇敢克服各種挑戰，努力向上學有所成後，仍心繫新移民 時期的艱苦，1981年黃于紋協助父親黃懷德創立非營利組織「華人互助會」，提供各種低收戶及移民服務，43年後的今天，互助會服務過數十萬移民，更是芝加哥上城(Uptown)最大的亞裔 移民機構。

創作這次畫像的藝術家曹瑟提(Hana Bleue Chaussette)說，要為黃于紋創作肖像畫非常困難，「她經歷了多種人生，走過的軌跡錯綜複雜且充滿挑戰，而她卻以超凡優雅及堅韌不拔的精神應對」，曹瑟提還說，她向黃于紋要了一些逃亡時的照片，這些照片褪色破舊，讓人對她青少女時期就開始經歷的艱難困苦格外佩服。

在展示黃于紋經歷的公車站亭看板中，除了曹瑟提繪製的黃于紋肖像畫外，背景也陳列了黃懷德及華人互助會的創立過程，此外，還以文字分享黃于紋的人生故事及體悟。

在看板的文字中黃于紋還描述了亞裔的一些文化舊習，「在亞裔社區中還是有許多人主張婦女就應該結婚待在家中照顧家庭、孩子，還會很擔心女性事業成功，因此自己還不得不學著保守一些，不要太過表現自我。」她也勉勵孩子，「人生總有波濤，當知道大浪來襲時，你必須要跳得更高。」

公車肖像畫附有二維碼，觀看者可掃描進一步的了解這些「無名英雄」的感人經歷及與社區的故事。

此外，這項活動的官網對六位「無名英雄」有更深入的報導，網址：hanableuechaussette.com。黃于紋的肖像畫，分別可在4200 N. Marine Dr.、4840 N. Marine Dr.，還有834 N. Clark St.等三處公車站觀賞。

這項「上城區的無名英雄」展覽，主要透過街道藝術，鼓勵每個人在人生旅途中與同行者建立聯繫，花點時間，哪怕是片刻去認識彼此，不僅能拓展個人世界，還能加深同情心以及跟世界的聯繫。曹瑟提說，「它能讓我們成為更好的人，甚至是鼓舞人心。現在這個世界上，我們比任何時候都需要同情、同理心。」