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屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)

川普日前在亞特蘭大的一次集會上，再次攻擊同為共和黨籍的喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)和州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，川普指這兩人拒絕推翻2020年他在喬州輸給拜登的投票結果。

坎普對此回應，川普應該專注於如何贏得11月的勝利，而不應「進行人身侮辱、攻擊共和黨同胞，或沉溺於過去」。

在集會前，川普在其社交媒體平台Truth Social上寫道，「拉芬斯伯格必須做好工作，確保這次選舉不會被竊取。」「坎普應集中精力打擊犯罪，而非打擊團結和共和黨。喬州犯罪率很糟，亞特蘭大的犯罪率是最差的，喬州經濟也表現平庸。」

川普還批評坎普的妻子馬蒂(Marty)，因為她表示將以手寫(write-in)方式，把11月份總統票投給丈夫，不會投給川普。

坎普在擔任州長期間多次因喬州強勁的經濟而受到讚譽，其支持率也因此飆升，亞特蘭大憲報(AJC)6月份的民調顯示，坎普支持率達63%。

2018年的州長選舉中，坎普獲得川普支持，擊敗民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)。2022年，坎普在初選中輕鬆擊敗川普支持的前聯邦參議員普度(David Perdue)，並在大選再度打敗艾布蘭。

川普對於坎普不滿，是因為富頓郡(Fulton)地方檢察官威利斯(Fani Willis)起訴川普干涉喬州選舉，原本可可透過電話結束該案的坎普，卻沒有這麼做。

坎普在社群媒體平台X上發文回應川普，「我的重點是贏得今年11月的勝利，並從賀錦麗和民主黨手中拯救國家，而非進行心胸狹隘的個人侮辱、攻擊共和黨同僚，或耽溺於過去。」

「總統先生(川普)，你也應這樣做，並且別把我家人扯進來，」坎普說。

拉芬斯佩格也在自己的X貼文中回應了川普的說法，「喬州的選舉是安全的。11月的贏家將反映人民的意願。歷史告訴我們，你這類信息在喬州不太受歡迎。」

值得注意的是，坎普於2021年將喬州的選舉誠信法案(Election Integrity Act)簽署為州法，其中包括要求投票時提供身份證明、延長提前投票期以及確保每個郡都有投票箱。

坎普在今年的共和黨初選中並未支持任何人，但他表示，在11月會投票給共和黨。目前，川普和賀錦麗均希望在喬州勝選。該州自1996年以來都是共和黨總統候選人獲勝，直到四年前拜登拿下該州選舉人票。

坎普第一任期內任副州長的鄧肯(Geoff Duncan)，發表聲明表示支持賀錦麗，不會投給川普。鄧肯說，「如果你能夠看清川普的語無倫次和報復心，你就會看到他漠不關心團結國家或與選民交談。」

喬州州長坎普。(州長臉書)
喬州州長坎普。(州長臉書)

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