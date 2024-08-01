華府高溫警告 連3天炎熱指數超過100度

氣象預報顯示，華府到3日為止，炎熱指數將連三天超過華氏百度。(youtube截圖)

與美國中西部相比，東岸、西岸的酷熱情形顯然更加嚴重。華府 地區的悶熱天氣，好不容易在過去兩周有所緩解，但這幾天氣溫再度攀升，氣象預測稱，到本周末為止，當地炎熱指數都將維持在華氏100度及以上。

數據指出，7月才剛結束，華府今年夏季超過90度的天氣已經累計達35天，幾乎就要追上每年夏季平均40天的水平。

氣象預報指出，本周8月1日及2日溫度最高，這兩天氣溫飆升至接近100度大關。

美國國家氣象局已經發布1日中午至晚上8時的高溫 警報。1日的最高氣溫將達到90多度，炎熱指數為97-107度，並有一些陣雨和暴風雨，令人明顯感到不舒服。

氣象部門在預報中提醒，民眾應多喝水，盡量待在冷氣房，避免陽光照射，並記得檢查親友、鄰居的情況。2日氣溫達98度，炎熱指數約在102到108度間。

當地氣象學家艾文斯(Jordan Evans) 表示，周末的情況雖然會好一點，但仍然會感到不舒服，3日氣溫將保持在90多度，炎熱指數超過 100 度。3日下午和晚上可能會下雨和暴風雨，因此有戶外活動計畫者，應密集留意氣象預報，因為任何風暴都有可能變得嚴重。

即將到來的冷鋒，將使4日下午和晚上有額外的陣雨和暴風雨，當天高溫仍將在90度左右，炎熱指數稍微下降至約95度，氣象學家預計華府下周初的濕度將有所減低。

艾文斯說，華府今年入夏後，已經有多達35天出現90度以上的天氣，而平均每年當地的90度以上天氣也只有40天。以目前的數據分析，華府今年7月是有史以來最熱7月的第四名。