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黑熊誤闖入車中受困大搞破壞 車內全毀主人心碎

世界新聞網何卓賢／即時報導
兩隻黑熊闖入車中被困，大搞破壞。(截取自美聯社YouTube)
兩隻黑熊闖入車中被困，大搞破壞。(截取自美聯社YouTube)

康州一名車主近日發現，自己停在屋外的車內竟闖入一隻黑熊以及一隻幼熊，由於受困車內瘋狂搞破壞，車就這樣被毀掉。

美聯社報導，7月15日早，康州的環境保護警局接到一通報警電話，一名居住溫思德(Winsted)車主表示自己車內進了兩隻黑熊，還有一隻在車外。車內黑熊由於受困不停拍打喇叭、還誤點開音響，大搞破壞。警方到達打開車門，兩隻黑熊才終於逃出，跟另外一隻幼熊會合，跑回樹林中。警方推測，黑熊通過自行開門進入車內，但不清楚門是怎樣關上的。

康州一名車主記錄下黑熊破壞後的車內部。(美聯社)
康州一名車主記錄下黑熊破壞後的車內部。(美聯社)
康州一名車主記錄下黑熊破壞後的車內部。(美聯社)
康州一名車主記錄下黑熊破壞後的車內部。(美聯社)

根據現場車輛的照片，車內經過黑熊的摧殘已一片狼藉，基本報廢，車主心碎。

根據當地能源和環境保護部門，當地黑熊數量有增高的趨勢。上周六，一位女性在她家的後院被黑熊咬傷，環保局找到這頭黑熊並對其進行安樂死。一天后，一頭500磅重的大黑熊在高速公路被車撞死。

在美國西部，黑熊闖入車內或民宅、翻垃圾桶的現象並不罕見，但是直到幾十年前在康州都屬罕見。今年六月，一名男子稱出於自衛射死一頭黑熊；去年，一頭黑熊闖入一家麵包店，嚇到店員，狂吃60個小蛋糕之後離開；在2022年，一隻黑熊毀壞了兩輛車。

兩隻黑熊闖入車中被困，大搞破壞。(美聯社)
兩隻黑熊闖入車中被困，大搞破壞。(美聯社)

能源和環境保護部門提醒，如果所在地有黑熊活動，切記鎖好車門，不隨意放置人類食物在外。

州官員表示，康州黑熊數量正在穩步提升，目前全州大概有1000至1200隻黑熊，集中在西北角。

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