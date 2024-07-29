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費城42歲釣客陳屍河裡 死因警方存疑

編譯周芳苑／即時報導
警方證實從費城德拉瓦河發現的屍體為42歲的失蹤釣客多根。(家屬提供)
警方證實從費城德拉瓦河發現的屍體為42歲的失蹤釣客多根。(家屬提供)

費城德拉瓦河(Delaware River)25日下午發現一具屍體，經確認為上周稍早報案失蹤的42歲釣魚愛好者，警方根據屍體顯示的跡象研判，這起死亡案並非普通的溺水事件，將進一步與死者同船釣魚的人問話並深入調查。

有關當局和費城海軍陸戰隊(Philadelphia Marine Unit)25日下午3時30分左右據報派員抵達現場，在林登大道(Linden Avenue)船坡道附近發現受害者屍體。隨後經確認該具屍體為42歲歲的多根(Darnell Dogan)，同日下午4時20分被宣布死亡。

費城警局總督察斯莫爾(Scott Small)表示，目前看來這不是一起普通的溺水事件；受害者已淹死，然而，「我們在屍體上發現的東西確實很可疑。」

斯莫爾稱，屍體上沒有任何明顯創傷跡象，將在近日完成屍檢。

多根的屍體被發現時，電視媒體6ABC的影片拍攝到了他手腕周圍有某種物質。

多根是費城法蘭克福(Frankford)附近的一名熱心新居民，他23日晚間到24日清晨與朋友和熟人在德拉瓦河上的一艘船上。

斯莫爾表示，死者家人指出，多根就是在那段時間從那個地方失蹤、或者從船上掉下；他們目前還不確定。

多根的家人24日向警方報告他失蹤。

多根的母親強納森(Juanita Johnson)說，「我們全家人都深受打擊、感到傷痛，那是我的孩子，我的寶具… 他剛剛才在這裡釣魚….我不明白。」多根每天都會打電話向母親問候，強納森無法相信兒子再也不會打電話給她。

當局表示，提報多根失蹤後，警方曾經與多根同船的人交談，如今疑點重重，因此打算再次和那些人談話。

費城 釣魚

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