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維州、馬州、新州免稅日 下月陸續登場

特派員黃惠玲／即時報導
馬州、維州、新州均將陸續推出返校購物免稅日活動。(pixabay)
馬州、維州、新州均將陸續推出返校購物免稅日活動。(pixabay)

暑假轉眼過了一大半，很快又到了幫孩子準備返校書包、服飾、用品的時候了。包括維吉尼亞州、馬里蘭州、新澤西州等，都將在8、9月份陸續推出三天到10天不等的購物免銷售稅日，希望州民可以減輕孩子們返校的財務支出。

維吉尼亞州：今年的返校購物免稅日為8月2日到4日。今年的免稅購物日只有三天，是因為維州議會在去年3月的預算協商中，忘記將銷售稅免除的天數加長。

州稅物局表示，民眾在此期間，可以購買「符合條件的學習用品、服裝、鞋類、颶風應急用品以及Energy Star和WaterSense的產品，無需支付銷售稅。其中學習用品每件單價需在20元或以下；服裝及鞋類商品每件需在100元或更低。

颶風應急準備產品，包括售價每件1000元或以下的便攜式發電機，單件售價350元或以下使用汽油啟動的鏈鋸，還有單價60元或以下的鏈鋸配件，以及其他單價60元或以下的颶風指定準備物品。

至於Energy Star品牌或WaterSense的產品也是如此，只要購入的產品是用於非商業性家庭或個人用途，並且單件價格在2500元及以下，均適用於免繳銷售稅範圍。

維州大部分地區的銷售稅率為5.3%，但在亞歷山大、阿靈頓、費爾法克斯市、費爾法克斯郡、Falls Church、Loudoun、Manassas、Manassas Park、威廉王子等地區銷售稅則為6％.

馬里蘭州：馬州今年的免稅日為8月11日到17日。根據馬州審計長辦公室的規定，只有「指定的服裝、鞋類及背包」才能符合免銷售稅條件。此外，服裝、鞋類、皮帶等服飾，單價需在100元或更低；書包、背包等商品價格的前40元可以免稅。

新澤西州：新州免稅日為8月24日到9月2日。在此期間購買所有服飾、文具等商品，價格無上限均可免除銷售稅。此外，購買2999元以下的電腦設備也可免稅。

美國其他多州也有類似免稅日活動，詳情可查詢：taxadmin.org/2024-sales-tax-holidays。

新澤西州 維吉尼亞州 颶風

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