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波士頓女子發現敞篷車被刮花 目擊者錄影揭露兇手是牠

世界新聞網／輯
住波士頓的艾莉西亞一天早上發現自己的車被火雞攻擊，漆面布滿刮痕。(翻攝Alicia Mastroianni TikTok @aliciamastroianni7)
住波士頓的艾莉西亞一天早上發現自己的車被火雞攻擊，漆面布滿刮痕。(翻攝Alicia Mastroianni TikTok @aliciamastroianni7)

波士頓的艾莉西亞（Alicia Mastroianni）22日早上出門時發現車子的漆面被刮傷，「兇手」居然是一隻火雞，這讓她感到好氣又好笑，以為這種事比較常發生在西部的州，所幸刮傷都在表面，修理廠告訴她全部都能修復。

@aliciamastroianni7

Moves to Boston… Gets Car Attacked by a Turkey… was not on my list of things to be prepared for in the city… @Farmers Insurance @GEICO @The Boston Globe @Boston.com @Allstate @Liberty Mutual @TODAY Show @Jimmy Fallon @NBC

♬ original sound - GLOSS

每日郵報（Daily Mail）報導，26歲的艾莉西亞是波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）的醫療人員，22日她結束醫院的夜班工作回到家要再次出門時，發現停在公寓門口的汽車擋風玻璃上夾了一張對街鄰居寫的紙條。

鄰居在紙條上寫道，他正目睹一隻大火雞攻擊了艾莉西亞的車子超過15分鐘，車子都被刮花，鄰居試圖把火雞嚇跑但火雞無動於衷，他不確定保險公司會不會針對「車子被火雞攻擊」而理賠，如果有的話，他可以把他錄下的過程影片寄給艾莉西亞。

艾莉西亞對鄰居的紙條感到困惑，但她昂貴的奧迪（Audi）敞篷車側面的確有一條條的刮痕。

艾莉西亞說，她不知道如何向保險公司解釋自己的車被火雞攻擊且不會被質疑真實性，她覺得直接說「我的車被一隻火雞攻擊」聽起來像在說謊，若沒有證據的話聽起來很瘋狂。

艾莉西亞說，她一向和動物和平相處，不明白為什麼有動物有攻擊她的車子。

艾莉西亞聯繫了目擊者並取得影片，她將影片放到TikTok，目前已累積680萬次點閱。

影片中一隻火雞站在花圃，彷彿是站在制高點監視的衛兵，另一隻火雞在艾莉西亞的車旁徘徊，先是用嘴啄車子，接著再躍起，對著車子踢擊，在漆面留下一道道痕跡。

住波士頓的艾莉西亞一天早上發現自己的車被火雞攻擊，漆面布滿刮痕。(翻攝Alici...
住波士頓的艾莉西亞一天早上發現自己的車被火雞攻擊，漆面布滿刮痕。(翻攝Alicia Mastroianni TikTok @aliciamastroianni7)

有網友留言，要不是鄰居有錄影，她會懷疑刮痕根本就是鄰居弄的，但有更多人關心艾莉西亞的保險公司最後有沒有理賠。

艾莉西亞說，索賠條件中很幸運地包括「停著的車遭受動物攻擊」，這完全符合她的情況，但她認為這應該是這在中西部和西部的人比較常用，因為他們的車可能會被熊、駝鹿或其他大型動物攻擊，沒想到住波士頓的她有一天也會發生車被動物攻擊的情況。

結果，艾莉西亞因為有5百元的免賠額，所以她還是得自己負擔修理費用，但幸運的是，修理廠告訴艾莉西亞漆面上的大多數刮痕都在表面，所以可以修復。

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