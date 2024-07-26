他們參加川普造勢活動車停甜甜圈店 結束後「全被拖吊」

一群支持者參加川普在北卡的造勢活動，他們稱在取得同意後將車停在附近Dunkin’ Donuts停車場，但活動結束後發現車全部被拖了。(翻攝WBTV News - Charlotte YouTube )

前總統川普 在北卡 羅萊納州的造勢發生被支持者稱為「很可疑」的意外插曲。一群開車參加川普造勢活動的支持者表示，他們在經過店家允許後將車停在一間Dunkin’ Donuts，沒想到活動結束後發現車子全被拖吊，每個人要付380元才能拿回車子，店家也避不見面，讓他們覺得整件事非常詭異。

WBTV報導，川普日前在北卡夏洛特（Charlotte）的博揚格斯體育館（Bojangles Coliseum）舉辦造勢活動，吸引大批支持者前往，體育館的停車場很快就滿了，停不到的人只好在附近找位置。

其中一些人看到附近的Dunkin’ Donuts停車場還有位置，其中一位支持者迪索托（Zander DeSoto）表示他們在取得店經理同意後將車停在該店的停車場，有幾位支持者為了表示感激還付了一些錢給店內員工。

但當這些支持者在活動結束後回到停車場時全都傻了眼，因為車子全被附近一間拖吊場拖走了；這間拖吊場表示，停車場周邊有好幾個警告標誌，告訴駕駛若不是店內顧客，車子就可能被拖吊，拖吊業者甚至告訴支持者，是Dunkin’ Donuts的店經理通知他們去拖車的；報導指出，這些車主每個人需付380元才能把車開回。

有些被困在停車場的支持者打電話報警，警方到場後表示幫不上忙，不過他們幫忙載了那些支持者到拖吊場取車。

一位不願具名的支持者說，他們當時想和Dunkin’ Donuts的那位店經理溝通，可是對方避不見面，店內員工不但把大門鎖上，也不接電話，連窗戶都不開。

另一位支持者說，整件事非常可疑、詭異，他從來沒有遇過這樣的情況。

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