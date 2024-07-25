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賀錦麗團隊詢伊州長 探擔任副手意願

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州州長普立茲克過去以來積極推動墮胎權。(州長辦公室)
伊州州長普立茲克過去以來積極推動墮胎權。(州長辦公室)

賀錦麗的總統競選團隊24日致電給伊利諾州州長普立茲克，了解他對角逐副總統的興趣。根據知情人士透露，這是賀錦麗宣布參選總統以來，普立茲克首次跟競選團隊談及副總統人選。

普立茲克24日接受CNN節目主持人塔波爾(Jake Tapper)訪問，塔波爾問及普立茲克是否他被考慮作為賀錦麗的競選夥伴，州長回答稱，他無法就「私人談話」發表評論。

塔波爾接著提問，如果有人要他擔任副總統候選人是否會接受時，普立茲克回答「我想你知道，我喜歡擔任伊州州長。」普立茲克說，「在過去兩次的選舉中，伊州人民把州長票投給了我，你知道我不是很願意做出改變，但如果(總統)提名人打電話給我，要求考慮讓我擔任副總統的話，我很難拒絕。」

普立茲克的發言人24日表示，州長的評論說明了一切。

23日普立茲克也接受了全國性媒體MSNBC的節目「Morning Joe」訪問，不過，他說自己沒有被要求提供審查材料。普立茲克說，「我熱愛伊州州長的工作，也一直在為民主黨勝選努力，我對確保賀錦麗當選下一屆總統非常感興趣。」

幾個小時後，普立茲克告訴CNN的伯奈特(Erin Burnett)，「如果有人問，很顯然會考慮一下。」

目前廣泛猜測的副總統人選，包括普立茲克、北卡州長庫柏、賓州州長夏皮羅、肯塔基州長貝希爾、運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，以及亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)等。

有總統野心的普立茲克之前並不希望成為副總統，但在副總統賀錦麗宣布角逐總統後，他對於擔任副手保持開放態度。

過去一段時間，普立茲克除了積極幫助拜登競選連任之外，也十分盡力提高自己在伊州以外的知名度。

身家超過35億元的普立茲克，在2018年首次參選州長時，就展現了富豪的花錢霸氣，包括2022年競選連任，兩次競選他自掏腰包花了3.23億元參選，荷包滿滿的普立茲克也因此受到賀錦麗團隊關注，覺得「可以幫助或推動任何籌款缺口。」

普立茲克現年59歲，在加州長大的他，跟加州民主黨人有著深厚關係。普立茲克跟前眾院議長裴洛西關係密切，普立茲克的母親跟裴洛西為好友。普立茲克的母親有酗酒問題，在他17歲那年母親因為車禍喪生。普立茲克的父親則早在車禍發生前10年時，因為心臟病過世，死時年僅39歲。

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