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騎ATV撞倒川普支持者 密州男子自戕 警譴責政治暴力

特派員黃惠玲／即時報導
密州一名22歲男子其越野沙灘車撞倒一名川普支持者。(漢考克警局)
密州一名22歲男子其越野沙灘車撞倒一名川普支持者。(漢考克警局)

密西根一名男子涉嫌使用沙灘越野車(ATV)，碾壓一名支持川普的80歲老人，這名男子之後在警方接近時自殺身亡。

密州漢考克警局(Hancock Police Department)稱，這起事件發生在21日下午5時45分。遭撞的老人為前總統川普支持者，當時他正在自家院子豎起政治標語，警方說，該名老人還張貼了支持警察及執法人員的旗幟。

警方稱，這時騎著越野沙灘車的嫌疑人向前跟該名老人搭話，並邊騎著車邊將川普標誌拔下。當受害者試圖將標誌放回去時，嫌疑人用車子將老人撞倒後逃逸。老人後被送往醫院，傷勢嚴重、情況危急。

在這起惡性攻擊之前，有人看到嫌疑人砸碎車窗並割破輪胎。

調查人員說，他們22日傍晚確定了開車撞倒老人的嫌犯，該名嫌疑人跟另外三起案件有關，其犯案顯然是出於政治動機，主攻擊目標為川普支持者及執法人員支持者。

警方在一份聲明中說，這名嫌疑男子後來聯繫了警方，稱他想「坦白過去24小時內涉及車禍的罪行」，他並要求警方把他帶走，當警方趕到兇嫌指出的地點(兇嫌住處)時，發現一名22歲的男子在屋內開槍自殺。

川普在本月13日於賓州巴特勒郡的一場競選活動中遭暗殺未遂。該事件引起兩黨對政治暴力的譴責。

賀錦麗7月17日造訪密西根波特吉(Portage)的航空動物園及科學館時表示，政治暴力是不可接受的。她說，「我們必須團結一致，雖然國家的歷史因政治暴力傷痕累累，但暴力絕對不能接受。」

漢考克警方及附近的霍頓郡警長辦公室23日發表聲明，譴責針對任何政治候選人的暴力行為。

密州一名22歲男子其越野沙灘車撞倒一名川普支持者。(漢考克警局)
密州一名22歲男子其越野沙灘車撞倒一名川普支持者。(漢考克警局)

川普 動物園 賓州

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