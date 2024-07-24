讓民主黨體驗危機 全代會前德州或送2.5萬移民抵芝

去年大批移民湧入芝加哥，一度因收容所床位不足，移民只能在幾個警分局前搭帳篷居住。(本報檔案照片)

芝加哥 市官員24日表示，在8月19日民主黨全國代表大會在芝城 召開之前，預計德州可能載送多達2萬5000個移民 搭乘巴士到芝加哥。

芝市負責移民事務的副市長李昂(Beatriz Ponce de Leon)在談及強森團隊有關驅逐在收容所住超過60天的移民政策時說，之前德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示，未來幾周要向芝加哥載送更多的越境移民，以便將移民危機歸咎於民主黨，「如果艾伯特落實上述承諾，芝市切實執行收容所居住天數就非常有必要。」

她說，一旦短時間內湧進大批移民，芝市將需要更多的床位，「我們需要為任何數量的增長做好準備。」

過去幾個月來，芝城移民收容所的人數穩步下降，從去年12月的1萬5000人，到今年7月22日已經減少到5667人，安置移民的經費也隨著降低。

不過，官員們一直擔心，在民主黨全代會之前，抵達芝加哥的移民數將激增。根據統計，從去年8月至今，已經有4萬5000個移民搭乘巴士或飛機到芝城，而艾伯特在上周共和黨全國代表大會中，又大肆宣揚了載送移民到庇護城的措施，因此更加重了芝加哥強森團隊的擔憂。

艾伯特在密爾瓦基舉行的共和黨全代會上稱，「在我們最終確保邊境安全之前，載送移民的巴士將繼續行駛。」

李昂補充，該市對大量移民湧入的擔憂是「猜測」，就目前而言，在拜登總統6月份發布限制尋求庇護者入境的行政令後，移民人數大幅減少，抵達芝城的這些移民也明顯降低。但如果拜登的行政令一旦取消，或被正在審理法律挑戰的法官推翻，那麼移民巴士數量肯定增加。

李昂表示，「我們因此必須做好準備，目前市府已經制定了相關計畫應對。」她解釋，如果在8月19日全代會前或大會期間移民人數激增的話，芝市將首先運用5000個床位來安置新抵達的移民，如果床位不足，則將由市、郡、州以及聯邦共同出資設立幾個「即時收容所」。

伊州州長普立茲克政府在本月稍早宣布，將新建兩處可容納1700位移民的收容所，但普立茲克團隊並未說明是否該計畫是為了安置可能在民主黨全代會前大批湧入的移民。