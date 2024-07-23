密西根州17歲少女離家 兩個月後被發現和中年男同住訂婚

密西根州17歲女孩佩妮5月底離家，7月被人發現和一名44歲男子同居，兩人還訂了婚。(翻攝Daily Mail TikTok @dailymail )

密西根州 17歲女孩佩妮（Penelope "Penny" Wise）今年5月底行蹤不明，7月21日終於被人發現，她被發現時和一名中年男子同住，她並表示兩人已經訂婚，警方目前正深入調查。

每日快報（Daily Express）報導，佩妮的親戚表示，佩妮在5月31日大約晚上6點時離開家中，之後就失蹤了，家屬向肯特縣（Kent County）警察局報案。

附近的監視器畫面顯示，佩妮離家後午夜時在洛克福德（Rockford）一間夜店外徘徊；警方表示，佩妮在隔天清晨遇到她後來同居的男子。

警方調查指出，佩妮是自願離家，且在她失蹤的將近兩個月時間中，一直在搜索她去向的警方幾乎找不到她的任何蹤跡，因為她似乎故意避免被人看到，也會避開身邊的監視器，讓許多單位都加入尋找她的行列，包括聯邦調查局（FBI ）、法警局（US Marshals Service）、密西根州警局及洛克蘭安全局（Rockland Department of Safety）。

儘管眾多執法單位及志工都加入尋找佩妮的行列，但仍找不到她的任何蛛絲馬跡，直到21日上午，一位機警的民眾通報看到很像佩妮的女孩在路上騎腳踏車。

警方表示，佩妮在離家當晚遇到該44歲男子後就搬入對方家中居住，從那天起佩妮一直住在男子家中，直到21日被目擊在街上騎腳踏車，佩妮和男子在同居這段期間還訂了婚，但佩妮為什麼離家、兩人為何訂婚等細節警方仍在調查，目前也沒有任何人對男子提出任何指控。

佩妮的母親米莎爾（Mishael Wise）說，她很高興找到佩妮了，但令人難過的是他們現在還見不到佩妮，所有的孩子們現在情緒都很複雜。