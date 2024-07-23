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波士頓市長吳弭宣布懷孕 明年1月迎接第3胎

特派員黃惠玲／即時報導
吳弭(左二)與丈夫、兩個兒子開心迎接家中第五個成員。(吳弭臉書)
吳弭(左二)與丈夫、兩個兒子開心迎接家中第五個成員。(吳弭臉書)

波士頓首位女性及少數族裔市長吳弭(Michelle Wu)22日宣布自己懷孕了，她跟她的丈夫正期待明年1月迎來兩人第三個孩子。吳弭稍早接受當地媒體訪問時也提到，她準備明年競選連任波城市長。

「康納(Conor，吳弭的丈夫)跟兩個兒子布萊斯(Blaise)、卡斯(Cass)和我，都迫不及待歡迎另一個小傢伙來到我們的家庭和波士頓，」吳在22日向支持者發出的電子郵件中說，「這不是一個輕鬆的旅程，但我的預產期在1月份，我對此非常感激。」

現年39歲的吳弭，在2021年成為第一位當選波士頓市長的女性，也是第一位有色人種成為波城市長。吳弭說，「我很感激生活在這個熱情好客的社區，它已成為我的家人所能想像的最好的家。我很高興認識並代表我們城市這麼多辛勤工作的家庭，他們每天都激勵著我。」她也向選民保證，懷孕不會影響她的政治承諾。

吳弭在接受「波士頓環球報」採訪時，也確認了她準備明年競選連任的計畫，她表示會在適當的時候宣布啟動競選活動。吳弭的這屆市長任期將到2026年1月。

吳弭說，「自從我從事公共服務以來，我一直是一名母親和照顧者，」吳說，正是這種日常的繁雜工作，以及社區各個家庭的奮鬥和夢想，讓自己能夠腳踏實地工作並不斷前進。

吳弭父母來自台灣，在芝加哥長大，後就讀哈佛大學，學生時期受其大學時期的導師、現任麻省聯邦參議員沃倫影響而開始投身政治。她2013年首度參選波士頓議會議員並順利當選，之後在2016年至2018年間擔任波士頓市議會議長，2021年她從波士頓市長選舉勝出，成為該市有史以來首位經選舉產生的女性及非白人市。

身為母親跟波士頓市長，吳弭有時會帶著兒子一起上班。(吳弭臉書)
身為母親跟波士頓市長，吳弭有時會帶著兒子一起上班。(吳弭臉書)

吳弭 波士頓 哈佛大學

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