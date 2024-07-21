伊州亞裔官員：團結支持美國誕生首位非裔、亞裔女總統

伊州華裔州眾議員黃凱煥(左)、馬靜儀(中)將全力支持賀錦麗(右)競選總統。(黃凱煥提供)

伊利諾州亞裔民選官員工作小組(The Caucus of Asian American elected officials in Illinois)在拜登 總統宣布退出總統選舉後發表聲明稱，「感謝拜登總統，是時候團結支持第一位非裔、亞裔女總統賀錦麗 的時候了。」

伊州 亞裔民選官員工作小組，成員包括伊州國會眾議員Raja Krishnamoorthi、伊州史上第一位華裔州眾議員馬靜儀、芝加哥首位華裔區長李惠華等10多人。

在21日拜登發出退選公開聲明後，該小組隨即在官方臉書帳號表示全力支持賀錦麗成為民主黨總統候選人。

伊州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)辦公室稍後也發出聲明稱，拜登為國家所做的一切，讓大家對他心存感激，「感謝他再次將國家置於個人之上，這個艱難決定將確保民主黨人能夠專注團結每個人的目標：擊敗川普，防止他的破壞性混亂及腐敗。」不過，達克沃斯並未在其官方聲明中明確提到支持賀錦麗。

馬靜儀向本報表示，她完全同意拜登的決定，最重要的是要感謝拜登總統做了對國家未來最有利的事情，「他是一位了不起的總統及公僕，為推動國家進步做出了巨大貢獻。」

曾多次與賀錦麗有所接觸的馬靜儀說，誠如拜登所言，他當初選擇賀錦麗作為副總統是他做出的最佳決定，賀錦麗也是她心目中的最佳人選。馬靜儀說，曾任加州檢察長、加州聯邦參議員的賀錦麗，其母親是一位移民，如順利當選，賀將成為第一個擁有亞裔血統的美國總統，「這令人非常興奮。」尤其將跟另一方提名的兩位白人男子形成鮮明對比。

馬靜儀說，共和黨總統副總統提名人，希望讓大家回到白人當家做主的時代，而女人的角色只是生孩子。

向來是拜登忠實支持者的伊州州長普立茲克，之前一直被謠傳為可能是拜登退選後的接替人選，不過，隨著拜登宣布支持賀錦麗參選後，普立茲克也被外界視為可能成為賀錦麗的競選夥伴人選之一。