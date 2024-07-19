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罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館

世界新聞網何卓賢／即時報導
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)

一隻罕見的橙色龍蝦，本只是科羅拉多州一家紅龍蝦餐廳的食材，結果因為顏色太罕見而被店員發現後救起，如今已被送至丹佛水族館。

上周，在科州普韋布洛(Pueblo)一家紅龍蝦(Red Lobster)餐廳，一名店員在整理水產時發現了一隻顏色罕見的橙色龍蝦，並立馬告訴了餐廳經理肯德拉·卡斯坦迪克(Kendra Kastendieck)。卡斯坦迪克先後致電當地動物園和水族館，水族館馬上表示很感興趣。

卡斯坦迪克和餐廳員工共同把這隻龍蝦取名「Crush」，靈感來源於NFL丹佛野馬隊在1976年至1986年間採用的「Orange Crush」防守，「我跟我的團隊都是丹佛野馬球迷，一看見這隻龍蝦就覺得就取名『Crush』的話能很好代表球隊。」

店員於是把龍蝦裝在帶有冰塊的塑膠泡沫箱，送至水族館。經理表示，Crush適應了水族館的新加後變得很活躍，積極探索牠的水族箱。

水族館員工表示，會安排獸醫來檢查，並在經過了30天的隔離之後，安排放置到跟其他北大西洋冷水動物一起居住的水族箱裡面。水族館館藏專員赫爾曼(Ryan Herman)表示，很開心可以跟科州社區和訪客一同欣賞這隻罕見而非凡的動物。

美聯社報導，基因變異會導致龍蝦外殼出現不同的顏色，比如橙色、藍色和黃色。位於丹佛的這所水族館之前就有一隻橙色的龍蝦。

動物園 科羅拉多州 NFL

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