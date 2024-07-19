罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館
一隻罕見的橙色龍蝦，本只是科羅拉多州一家紅龍蝦餐廳的食材，結果因為顏色太罕見而被店員發現後救起，如今已被送至丹佛水族館。
上周，在科州普韋布洛(Pueblo)一家紅龍蝦(Red Lobster)餐廳，一名店員在整理水產時發現了一隻顏色罕見的橙色龍蝦，並立馬告訴了餐廳經理肯德拉·卡斯坦迪克(Kendra Kastendieck)。卡斯坦迪克先後致電當地動物園和水族館，水族館馬上表示很感興趣。
卡斯坦迪克和餐廳員工共同把這隻龍蝦取名「Crush」，靈感來源於NFL丹佛野馬隊在1976年至1986年間採用的「Orange Crush」防守，「我跟我的團隊都是丹佛野馬球迷，一看見這隻龍蝦就覺得就取名『Crush』的話能很好代表球隊。」
店員於是把龍蝦裝在帶有冰塊的塑膠泡沫箱，送至水族館。經理表示，Crush適應了水族館的新加後變得很活躍，積極探索牠的水族箱。
水族館員工表示，會安排獸醫來檢查，並在經過了30天的隔離之後，安排放置到跟其他北大西洋冷水動物一起居住的水族箱裡面。水族館館藏專員赫爾曼(Ryan Herman)表示，很開心可以跟科州社區和訪客一同欣賞這隻罕見而非凡的動物。
美聯社報導，基因變異會導致龍蝦外殼出現不同的顏色，比如橙色、藍色和黃色。位於丹佛的這所水族館之前就有一隻橙色的龍蝦。
上一則
FB留言