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伊州長選總統？ 普立茲克：仍支持拜登競選連任

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
普立茲克(右)表示，他仍舊支持拜登(左)參選總統。(伊州州長辦公室)
普立茲克(右)表示，他仍舊支持拜登(左)參選總統。(伊州州長辦公室)

俄亥俄州聯邦參議員候選人莫雷諾(Bernie Moreno，共和黨)18日向伊利諾州共和黨代表，提到由伊州州長普立茲克頂替拜登作為民主黨總統候選人，結果引起在場共和黨代表的一片噓聲。

對於普立茲克可能取代拜登的說法，普立茲克回應表示，他仍舊支持拜登為民主黨總統候選人。

莫雷諾說，民主黨正處於全面內戰之中，「現在想想，距離大選還有110天，我們甚至不知道川普及范斯的競選對手是誰，我們一無所知，也可能是你們的州長(普立茲克)。」此番說法引起部分在場代表回應「不」，還有一些人哈哈大笑。

普立茲克參選總統的說法，稍後也受到共和黨聯邦眾議員拉胡德(Darin LaHood)批評，他說，「如果普立茲克沒有10億身家的話，現在就不會在州長的位子上。」拉胡德表示，「他的財富是他一直在位的唯一原因，」他接著稱，沒有多少人關注普立茲克。

拉胡德的此番言論，引起了普立茲克競選團隊的回擊稱，朗納(伊州億萬富豪前州長，共和黨)證明，金錢或拉胡德的支持都不足以贏得伊州選舉。

普立茲克發言人阿梅斯托伊(Christina Amestoy)說，為工薪家庭服務，讓州政府回歸正軌，才是贏得選舉的關鍵，「當拉胡德在密爾瓦基市的共和黨全國代表大會，支持川普及其在全國禁止墮胎計畫時，普立茲克一直在努力禁止垃圾醫療保險計畫，創造未來就業機會，及投資伊州基礎設施。」

對於謠傳普立茲克可能取代拜登成為民主黨總統候選人的說法，普立茲克18日表示，他仍然支持拜登、賀錦麗搭檔競選，且還在參與相關助選活動。

共和黨 拜登 民主黨

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